Loterias Caixa hoje: resultado de Lotofácil, Quina, Dupla Sena e Dia de Sorte é transmitido ao vivo

A Loterias Caixa divulga, nesta quinta-feira (08/12), o resultado das modalidades Lotofácil, concurso 2683, Quina, concurso 6019 e Dupla Sena, concurso 2453 e Dia de Sorte, concurso 0691. O sorteio de hoje (08) será transmitido ao vivo, às 20h, pelo Youtube da Caixa Econômica. Confira o calendário de sorteio e valores acumulados de cada modalidade:

VEJA MAIS

• Whatsapp: Gosta de apostas? Receba notícias e conteúdos exclusivos sobre futebol, NBA e loterias. É grátis!

Resultado da Lotofácil 2683 hoje

O resultado da Lotofácil, concurso 2683 é o último a ser transmitido hoje, quinta-feira (08). A loteria paga um prêmio de R$ 1,5 milhão. As apostas são sorteadas de segunda a sábado, sempre às 20h.



O público pode adquirir os bilhetes nas casas lotéricas até as 19h, e pelo site ou aplicativo da Caixa até as 19h. O apostador precisa acertar 11 a 15 números para ganhar.

Resultado da Quina 6019 hoje

O resultado da Quina, concurso 6019, é o primeiro a ser transmitido hoje, quinta-feira (08). O prêmio da loteria é de R$ 3,2 milhões. A aposta mínima custa R$ 2 e o apostador pode escolher cinco dezenas.

As apostas podem ser feitas nas casas lotéricas ou pelo site ou aplicativo da Caixa, até as 19h de segunda a sábado, com divulgação diária dos resultados às 20h.

Resultado da Dupla Sena 2453 hoje

O resultado da Dupla Sena, concurso 2453, é o segundo a ser transmitido hoje, quinta-feira (01). O valor do prêmio pago ao vencedor é de R$ 6 milhões. O resultados das apostas são divulgados de terça e quinta-feira, às 20h.



Os bilhetes podem ser emitidos nas casas lotéricas até as 19h, e pelo site ou aplicativo da Caixa até as 19h.

Resultado da Dia de Sorte 0691 hoje

O resultado do Dia de Sorte, concurso 0691, é o terceiro a ser transmitido hoje, quinta-feira (08). O valor do prêmio pago ao vencedor é de R$ 150 mil. O resultados das apostas são divulgados de terça, quinta-feira e sábado, às 20h.



Os bilhetes podem ser emitidos nas casas lotéricas até as 19h, e pelo site ou aplicativo da Caixa até as 19h.