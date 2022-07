Loteria: Paraense acerta a Lotofácil, concurso 2562; prêmio será divido

Um paraense conseguiu acertar todas as dezenas da Lotofácil, concurso 2562, realizada no último sábado (02). O bilhete foi registrado em Santarém, no oeste do estado, na Lotérica Jasmim. A aposta foi simples, no valor de R$ 2,00 e o apostador levará a quantia de R$ 700.068,90. O prêmio foi dividido, por igual valor, com outro sortudo de Idaiatuba (SP), na Lotérica Cidade do Sol.

Além do prêmio máximo da loteria, cinco outros paraenses acertaram 14 pontos. Cada ganhador pode resgatar um total de R$1.684,32. As apostas foram feitas em:

Ananindeua (PA) – Centro Lotérico Zebrão; Ananindeua (PA) – Loteria Sorte Grande; Belém (PA) – Loteria Mundo da Furtuna; Eldorado dos Carajás (PA) – Loteria Eldorado dos Carajás Marituba (PA) – Online.

VEJA MAIS

Confira os 15 números sorteados do concurso 2562:

02 - 03 - 06 - 07 - 09 - 10 - 11 - 14 - 16 - 17 - 20 - 21 - 22 - 24 - 25

Saiba como resgatar o prêmio da Lotofácil

Em valores até R$ 1.332,78, o sorteado pode ir a uma lotérica para resgatá-lo. Porém, acima desse valor, o dinheiro deve ser retirado em uma agência da Caixa Econômica Federal. O prêmio pode ser pago até dois dias após o vencedor se apresentar à uma agência da Caixa com o comprovante do jogo sorteado.

Quais documentos levar para receber o dinheiro da Lotofácil?

Comprovante oficial da aposta feita em uma casa Lotérica ou do internet banking da Caixa ou pelo site Loterias Online.