Concurso 2455 da Mega-Sena: três catarinenses ganham prêmio

O concurso 2455 da Mega-Sena premiou três catarinenses na noite do último sábado (19), após os apostadores acertarem a quina, ou seja, cinco números no concurso. Apesar disso, o prêmio acumulou para R$37 milhões. As dezenas sorteadas no concurso foram os números: 21 – 38 – 50 – 53 – 56 – 59.

Os premiados foram de diversas regiões do estado. Um dos prêmios saiu na Mina Loteria, em Itapema, no Litoral catarinense. O apostador ganhou R$76,5 mil com uma aposta simples com seis dezenas. Já o segundo felizardo, fez a aposta em Urubici, na Serra catarinense. Ele faturou o mesmo valor.

Entre os ganhadores, quem levou o maior prêmio, de R$ 153 mil, foi um sortudo que participou de um bolão com sete dezenas, em Canoinhas, no Norte do Estado. Além desses ganhadores, outros 131 apostadores acertaram a quadra, quatro dezenas, e faturaram mais de R$1,2 mil.

