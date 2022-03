Caixa Econômica não sorteia Loteria Federal 5643 nesta quarta-feira (02/03)

Tanto a Loteria Federal, quanto a Mega Sena não foram sorteadas nesta quarta-feira (02/03), como ocorre semanalmente às quartas-feiras. De acordo com o calendário dos sorteios das Loterias Caixa, o motivo é o ponto facultativo de “quarta-feira de cinzas”, celebrado hoje. Ambos os concursos foram reajustados. Veja quando ocorrem os próximos sorteios.

Quando será o próximo sorteio da Mega Sena?

O sorteio da Mega Sena, concurso 2459, será realizado nesta quinta-feira (03/03). O valor máximo de premiação será R$ 57 milhões. As apostas podem ser feitas até às 19h, desta quinta-feira, em qualquer Casas Lotéricas ou via internet. O resultado sai às 20h.

Quando será o próximo sorteio da Loteria Federal?

O sorteio da Loteria Federal, concurso 5643, vai ser realizado no sábado (05/03). O valor máximo de premiação será R$ 500 mil. As apostas podem ser feitas até às 16h, do sábado, em qualquer Casas Lotéricas ou via internet.

Todos os sorteios podem ser acompanhados, ao vivo, pelo canal do Youtube da Caixa.