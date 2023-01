Loteria: 163 paraenses ganham na Mega Sena, Lotofácil e Lotomania; confira

A Mega Sena, Lotofácil e Lotomania, modalidades das loterias sorteadas na quarta-feira (18), premiaram 163 apostadores paraenses. Os sorteios, realizados às 20 horas, foram divulgados nos canais da Caixa Econômica Federal. Confira os valores das premiações.

Mega Sena - Concurso 2556

Veja os números do sorteio: 02 - 06 - 10 - 14 - 34 - 56

Um apostador de Parauapebas, Santarém e São João de Pirabas, acertaram cinco números dos seis sorteados na última quarta-feira (18). Cada um dos jogadores levará para casa a quantia de R$ 31.797,29.

Outros 152 paraenses acertaram a quadra do último concurso. Os prêmios são de R$ 671,49, para jogos com seis números apostados e R$ 4.028,94 para sete números. Para apostas feitas com bolão, o prêmio é de R$ 2.014,47. Confira os municípios dos ganhadores:

Abaetetuba

Altamira - três ganhadores

Ananindeua - dez ganhadores

Anapu

Belém - 56 ganhadores

Bom Jesus do Tocantins - dois ganhadores

Bragança

Breu Branco

Breves

Canaã dos Carajás - dois ganhadores

Capanema - quatro ganhadores

Capitão Poço - quatro ganhadores

Castanhal - dois ganhadores

Conceição do Araguaia - três ganhadores

Curionópolis

Eldorado dos Carajás

Floresta do Araguaia

Igarapé-Açu - dois ganhadores

Igarapé-Miri

Ipixuna do Pará

Itaituba - três ganhadores

Marabá - nove ganhadores

Marituba

Moju

Novo Progresso - quatro ganhadores

Óbidos

Ourém

Ourilândia do Norte

Paragominas

Parauapebas - oito ganhadores

Prainha

Redenção - dois ganhadores

Salinópolis

Santa Isabel - dois ganhadores

Santa Maria das Barreiras

Santa Maria do Pará

Santana do Araguaia

Santarém - sete ganhadores

São Domingos do Araguaia

São João de Pirabas

São Miguel do Guamá

Tailândia

Tomé-Açu

Tucuruí - dois ganhadores

Uruará

Vigia

Lotofácil - concurso 2717

Confira os números sorteados: 02 - 03 - 04 - 05 - 09 - 10 - 11 - 14 - 15 - 16 - 17 - 20 - 21 - 22 - 24

Sete paraenses foram premiados no concurso da Lotofácil, com 14 acertos dos 15 números sorteados. Os jogadores receberão, cada, a quantia de R$ 1.661,87.

Confira os municípios dos ganhadores:

Ananindeua

Belém - dois ganhadores

Rondon do Pará

São Domingos do Araguaia - dois ganhadores

São Felix do Xingu

Lotomania - concurso 2419

Os números sorteados foram: 06 - 16 - 29 - 35 - 41 - 44 - 46 - 52 - 57 - 62 - 63 - 79 - 84 - 85 - 87 - 88 - 91 - 93 - 94 - 96

Um apostador de Redenção acertou 19 números e conquistou a quantia de R$ 50.718,35.

Saiba como resgatar o prêmio

Em valores até R$ 1.332,78, você pode ir a uma lotérica para resgatá-lo.

para resgatá-lo. Acima desse valor, o dinheiro deve ser retirado em uma agência da Caixa Econômica Federal .

. O valor pode ser pago até dois dias após o vencedor se apresentar à uma agência da Caixa Econômica.

após o vencedor se apresentar à uma agência da Caixa Econômica. O dinheiro deve ser retirado em até 90 dias após a data do sorteio, caso o prêmio não seja retirado nesse prazo, o valor fica destinado para programas sociais do Governo Federal.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)