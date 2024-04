Wild Rift: Como jogar de Caitlyn? Veja a dinâmica do campeão

Caitlyn, a Xerife de Piltover, é um dos campeões disponíveis para o embate no Wild Rift, a versão para dispositivos móveis do famoso League Of Legends. Segundo o site oficial do jogo, a personagem tem a função de atirador e sua dificuldade é considerada baixa.

Popularmente, Caitlyn é utilizada na rota Duo, cumprindo o papael de ADC - personagem que causa a maior quantidade de dano contra inimigos durante uma luta ou na partida. Ela luta ao lado de um Suporte, que deve lhe auxiliar com defesa, ataque de velocidade ou dano.

Para esse campeão, geralmente utiliza-se build de itens físico. Abaixo, veja as habilidades de Braum e as skins do campeão disponíveis no Wild Rift.

Habilidades

Passiva - Bem na Mira

A cada poucos ataques básicos, ou contra um alvo preso em uma armadilha ou na rede, Caitlyn fará um disparo Bem na Mira, causando dano adicional que aumenta conforme a Chance de Acerto Crítico dela. Em alvos presos por armadilhas ou pela rede, o Alcance de Ataque de Bem na Mira de Caitlyn é dobrado.

1ª habilidade - Pacificadora de Piltover

Com pacificadora de Piltover, Caitlyn atira um disparo penetrante que causa Dano Físico (causa menos dano a alvos subsequentes).

2ª habilidade - Armadilha Mecânica Yordle

Ao utilizar "Armadilha Mecânica Yordle", Caitlyn coloca uma armadilha no chão. O inimigo que passar por cima do objeto é revelado e imobilizado temporariamente, e Caitlyn ganha um disparo fortalecido por Bem na Mira.

3ª habilidade - Rede Calibre 90

Com "Rede Calibre 90", Caitlyn atira uma rede que, ao atingir o inimigo, reduz a velocidade do seu alvo. É possível atirar contra o alvo marcado. O recuo projeta Caitlyn para trás.

Ultimate - Ás Na Manga

Em sua Ultimate, Caitlyn mira em um inimigo e atira um projétil perseguidor, causando muito dano em um único alvo a uma longa distância. Outros campeões inimigos podem interceptar o projétil e tomar dano no lugar de seu aliado.

Skins disponíveis de Braum

Caitlyn, a Xerife de Piltover;

Pulsefire Caitlyn;

Caitlyn caçadora de Cabeças;

Caitlyn Curtindo o Verão;

Caitlyn Academia de Batalha;

Caitlyn Criadora Mítica;

Caitlyn Criadora Mítica (Edição Especial)

Informações sobre o Wild Rift

O Wild Rift está disponível tanto na Play Store quanto na App Store. Após instalar o aplicativo, será necessário fazer o download de dados do jogo, como skins, falas, etc. A classificação indicativa do jogo é de 12 anos e contém violência e conteúdo sexual.

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão da editora web de oliberal.com Rayanne Bulhões)