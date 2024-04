Wild Rift: Como jogar de Braum? Veja a dinâmica do campeão

Braum, o Coração de Freljord, é um dos campeões disponíveis para o embate no Wild Rift, a versão para dispositivos móveis do famoso League Of Legends. Segundo o site oficial do jogo, a personagem tem a função de suporte/tanque e sua dificuldade é considerada moderada.

Popularmente, Braum é utilizado na rota Suporte, ao lado de um ADC - geralmente um atirador, que causa a maior quantidade de dano contra inimigos durante uma luta ou na partida. Para esse campeão, geralmente utiliza-se build de itens de defesa, justamente para aguentar bastante dando sem morrer facilmente, assim ajudando as movimentações do seu companheiro de rota.

Abaixo, veja as habilidades de Braum e as skins do campeão disponíveis no Wild Rift.

Habilidades

Passiva - Golpes Concussivos

Os ataques básicos de Braum aplicam acúmulo de Golpes Concussivos. Uma vez que o primeiro acúmulo é aplicado, os ataques básicos de aliados também acumulam Golpes Concussivos. Ao acumular 4 acúmulos, o alvo é atordoado e sofre Dano Mágico. Após isso, ele não pode receber acúmulos por alguns segundos, mas recebe Dano Mágico adicional dos ataques de Braum.

1ª habilidade - Mordida do Inverno

Braum dispara rajadas congelantes de seu escudo, causando Dano Mágico e redução de velocidade temporária no inimigo atingido. Mordia do Inverno aplica um acúmulo de Golpes Concussivos.

2ª habilidade - Eu Te Protejo

Braum salta até um Campeão ou tropa aliada alvo. Ao pisar no chão, ele e o aliado recebem Armadura e Resistência Mágica temporariamente.

3ª habilidade - Inquebrável

Braum levanta seu escudo em uma direção por muitos segundos, fazendo com que projéteis e habilidades que atinjam a proteção sejam interceptadas. O primeiro dano é totalmente ignorado e todos os danos seguintes que vierem da mesma direção são reduzidos.

Ultimate - Fissura Glacial

Braum golpeia o chão e cria pequenas montanhas pontiagudas, que arremessa ao ar inimigos próximos em linha reta à sua frente. Uma fissura é deixada no caminho, causando redução de velocidade nos oponentes.

Skins disponíveis de Braum

Braum, o Coração de Freljord;

Braum Caçador de Dragões;

Braum Cidade do Crime;

Braum Coração de Leão;

Braum El Tigre;

Braum Noel;

Braum Coroa Gloriosa;

Informações sobre o Wild Rift

O Wild Rift está disponível tanto na Play Store quanto na App Store. Após instalar o aplicativo, será necessário fazer o download de dados do jogo, como skins, falas, etc. A classificação indicativa do jogo é de 12 anos e contém violência e conteúdo sexual.

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão da editora web de OLiberal.com Felipe Saraiva)