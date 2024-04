Wild Rift: Como jogar de Brand? Veja a dinâmica do campeão

Brand, a Vingança Flamejante, é um dos campeões disponíveis para o embate no Wild Rift, a versão para dispositivos móveis do famoso League Of Legends. Segundo o site oficial do jogo, a personagem tem a função de mago e sua dificuldade é considerada baixa.

Popularmente, Brand é utilizado na rota Meio ou Suporte, ao lado de um ADC - geralmente um atirador, que causa a maior quantidade de dano contra inimigos durante uma luta ou na partida. Para esse campeão, geralmente utiliza-se build de itens mágicos para dar bastante dano sozinho ou ajudando seu companheiro.

Abaixo, veja as habilidades de Brand e as skins do campeão disponíveis no Wild Rift.

Habilidades

Passiva - Labareda

As habilidades de Brand deixam seus alvos incandescentes, causando dano ao longo de 1s, acumulando até 2 vezes. Brand recupera Mana se abater um inimigo com incandescência. Quando Labareda chega ao máximo de acúmulos em um Campeão ou monstro grande, ela se torna instável e detona depois de 3s, aplicando efeitos de habilidades e causando muito dano em uma área ao redor da vítima.

1ª habilidade - Cauterizar

Brand dispara um projétil que causa dano no primeiro inimigo atingido e aplica um acúmulo da passiva. Caso o alvo tenha sido afetado previamente pela passiva de Brand, também ficará brevemente atordoado.

2ª habilidade - Pilar de Chamas

Brand cria uma área circular de fogo que causa Dano Mágico a unidades inimigas que estiverem no interior da habilidade.

3ª habilidade - Conflagração

Brand conjura uma poderosa explosão no alvo que se espalha para inimigos próximos, causando Dano Mágico. Se o alvo estiver incandescente, o alcance de Conflagração será dobrado.

Ultimate - Piroclasma

Brand dispara um projétil que se desloca até o alvo, causando dano e aplicando um acúmulo da passiva. Caso haja inimigos próximos do atingido, o projétil ricocheteia.

Skins disponíveis de Brand

Brand, a Vingança Flamejante;

Brand Zumbi;

Brand Arco Celeste;

Brand Fogo Espiritual;

Brand Chefão;

Brand Dragão Eterno;

Brand Saqueador.

Informações sobre o Wild Rift

O Wild Rift está disponível tanto na Play Store quanto na App Store. Após instalar o aplicativo, será necessário fazer o download de dados do jogo, como skins, falas, etc. A classificação indicativa do jogo é de 12 anos e contém violência e conteúdo sexual.

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão da editora web de OLiberal.com Felipe Saraiva)