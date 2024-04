Wild Rift: Como jogar de Akshan? Veja a dinâmica do campeão

Akshan, O Sentinela Rebelde, é um dos campeões disponíveis para o embate no Wild Rift, a versão para dispositivos móveis do famoso League Of Legends. Segundo o site oficial do jogo, a personagem tem a função de atirador/assassino e sua dificuldade é considerada alta.

Popularmente, Akshan é utilizado na rota Meio (Mid Lane), onde se busca eliminar rapidamente oponentes e criar oportunidades de rotação para dar suporte nas rotas laterais e objetivos do jogador da Selva - parte do mapa em que se refere À floresta. Para esse campeão, geralmente utiliza-se build de itens físicos.

Abaixo, veja as habilidades Akshan e as skins do campeão disponíveis no Wild Rift.

Habilidades

Passiva - Lutando Sujo

A passiva de Akshan é ativada quando ele causa Dano Físico adicional a terceiro ataque ou habilidade. Contra Campeões, também recebe um Escudo contra dano por um curto período.

1ª habilidade - Bumerangue Vingativo

Akshan joga seu bumerangue que ganha ainda mais alcance (teoricamente, infinito) se atingir um inimigo - até mesmo monstros ou tropas. O objeto atinge o oponente tanto na ida quanto na volta.

2ª habilidade - Rebeldia

Akshan fica camuflado por alguns segundos, com a duração sendo redefinida se ele estiver perto de uma parede ou em um arbusto. Ganha Velocidade de Movimento quando estiver indo em direção a Canalhas - inimigos que abatem aliados de Akshan e recebem a marca por alguns segundos. Eliminar um Canalha concede ouro adicional a Akshan e ressuscita o aliado abatido.

3ª habilidade - Impulso Heroico

Akshan joga uma corda e prende a uma parede por alguns segundos, podendo se balançar em círculo. Enquanto se embala, atira no último inimigo que ele tiver atingido.

Ultimate - Punição

Trava a mira em um Campeão inimigo e começa a carregar disparos por alguns segundos. A Ultimate pode ser utilizada durante "Impulso Heroico", o que faz Akshan atirar em várias direções.

Skins disponíveis de Ashe

Akshan, o Sentinela Rebelde;

Akshan Academia de Batalha;

Akshan Emissário da Luz.

Informações sobre o Wild Rift

O Wild Rift está disponível tanto na Play Store quanto na App Store. Após instalar o aplicativo, será necessário fazer o download de dados do jogo, como skins, falas, etc. A classificação indicativa do jogo é de 12 anos e contém violência e conteúdo sexual.

