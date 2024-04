Wild Rift: Como jogar de Ashe? Veja a dinâmica do campeão

Ashe, a Arqueira do Gelo, é um dos campeões disponíveis para o embate no Wild Rift, a versão para dispositivos móveis do famoso League Of Legends. Segundo o site oficial do jogo, a personagem tem a função de atirador/suporte e sua dificuldade é considerada baixa.

Popularmente, Ashe é utilizado na rota Duo, onde cumpre o papel de ADC - campeão que causa a maior quantidade de dano contra inimigos durante uma luta ou na partida - ao lado de um suporte. Para esse campeão, geralmente utiliza-se build de itens físicos, .

Abaixo, veja as habilidades Ashe e as skins do campeão disponíveis no Wild Rift.

Habilidades

Passiva - Tiro Congelado

A passiva de Ashe é ativada quando os ataques feitos reduzem a velocidade do alvo e ela cause ainda mais dano ao atingido. Os Acertos Críticos de Ashe não causam dano adicional, mas reduzem ainda mais a velocidade do alvo.

1ª habilidade - Concentração

Ashe acumula "Foco" ao atacar. Quando o Foco chega em sua quantidade máxima, Ashe pode conjurar Concentração - o que consome todos os acúmulos de Foco - e aumentará temporariamente sua Velocidade de Ataque, transformando ainda o ataque básico, que era somente uma flecha, em uma poderosa rajada de ataques até o fim da habilidade.

2ª habilidade - Rajada

Ashe dispara 9 flechas em uma área em cone para aumentar o dano. Nessa habilidade, Concentração aplica Tiro Congelado.

3ª habilidade - Olhar do Falcão

Ashe invoca o Espírito do Falcão e o envia para uma missão de exploração pelo mapa. Durante o trajeto, o pássaro pode revelar a localização de inimigos. Caso Ashe conjure novamente a ave, ela revela temporarimente uma parte do mapa. Se não interrompida, Espírito do Falçaõ viaja para fora do mapa.

Ultimate - Flecha de Cristal Encantada

Em sua ultimante, Ashe dispara um projétil de gelo com trajetória controlável. Se a flecha colidir com um Campeão inimigo, causará dano e o atordoará. A duração do atordoamento depende da distância percorrida pela flecha. Além disso, unidades inimigas próximas sofrerão dano e Lentidão.

Skins disponíveis de Ashe

Ashe, a Arqueira do Gelo;

Projeto: Ashe;

Ashe de Freljord;

Ashe Rainha;

Ashe Rainha Cósmica;

Ashe Saqueadora;

Ashe Velho Oeste;

Ashe Dragoa Feérica;

Ashe Armada Gloriosa;

Ashe Canção do Oceano.

Informações sobre o Wild Rift

O Wild Rift está disponível tanto na Play Store quanto na App Store. Após instalar o aplicativo, será necessário fazer o download de dados do jogo, como skins, falas, etc. A classificação indicativa do jogo é de 12 anos e contém violência e conteúdo sexual.

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão da editora web de OLiberal.com Rayanne Bulhões)