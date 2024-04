Wild Rift: Como jogar de Amumu? Veja a dinâmica do campeão

Amumu, a Múmia Triste, é um dos campeões disponíveis para o embate no Wild Rift, a versão para dispositivos móveis do famoso League Of Legends. Segundo o site oficial do jogo, a personagem tem a função de tanque e a dificuldade é considerada baixa.

Popularmente, Amumu é utilizado na rota Selva (Jungle), parte do mapa que se refere à floresta - localizada entre as rotas -, onde deve ser cumprido objetivos de matar monstros para ganhar ouro e experiência. Para esse campeão, geralmente utiliza-se build de itens de defesa, justamente por ser o personagem do time que deve estar na linha de frente dos embates por ter bastante vida e não morrer facilmente. Mas, há também quem comprar itens de dano mágico.

Abaixo, veja as habilidades Amumu e as skins do campeão disponíveis no Wild Rift.

Habilidades

Passiva - Toque Amaldiçoado

Os ataques básicos de Amumu Amaldiçoam seus inimigos, gira e faz com que eles recebam Dano Verdadeiro adicional de qualquer Dano Mágico causado.

1ª habilidade - Lançar Bandagens

Em "Lançar Bandagens", Amumu mira e lança uma bandagem pegajosa no alvo e se lança em direção a ele, causando dano e atordoamento.

2ª habilidade - Desespero

Na habilidade "Desespero", ativa uma espécie líquido em sua volta, fazendo com que inimigos próximos percam um percentual de sua Vida máxima a cada segundo. As Maldições de Amumu são restauradas.

3ª habilidade - Chilique

Com "Chilique", Amumu gira e causa dano a inimigos próximos. Ele ainda tem reduzido permanentemente o Dano Físico recebido. O Tempo de Recarga de Chilique é reduzido em 0,5 segundos toda vez que Amumu for atingido.

Ultimate - A maldição da Múmia Triste

Em sua ultimante, Amumu amarra inimigos próximos com ataduras, aplicando sua Maldição, causando dano e deixando-os incapazes de se mover ou atacar temporariamente.

Skins disponíveis de Alistar

- Amumu, a Múmia Triste

- Amumu Infernal

- Amumu Saqueador

- Amumu, o Robôzinho Triste

Informações sobre o Wild Rift

O Wild Rift está disponível tanto na Play Store quanto na App Store. Após instalar o aplicativo, será necessário fazer o download de dados do jogo, como skins, falas etc. A classificação indicativa do jogo é de 12 anos e contém violência e conteúdo sexual.

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão da editora web de OLIberal.com Rayanne Bulhões)