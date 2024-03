Wild Rift: Como jogar de Ahri? Veja a dinâmica do campeão

Ahri, a Raposa de Nove Caudas, é um dos campeões disponíveis para o embate no Wild Rift, a versão para dispositivos móveis do famoso League Of Legends. Segundo o site oficial do jogo, a personagem tem a função de mago e assassino e sua dificuldade é considerada moderada. Geralmente, Ahri é utilizada na Mid Lane, com build de itens mágicos.

Abaixo, veja as habilidades Ahri e as skins do campeão disponíveis no Wild Rift.

Habilidades

Passiva

A passiva de Ahri, a "Furto de Essência", ocorre quando a personagem atinge um inimigo e ganha um acúmulo. Ao juntar certa quantidade de acúmulos e atingir um inimigo, a próxima habilidade de Ahri também a cura.

1ª habilidade - Orbe da Ilusão

Ahri lança sua orbe em direção a um campeão ou tropa inimiga e puxa de volta, causando Dano Mágico na ida e Dano Verdadeiro na volta. A uma espécie de bola brilhosa atinge quem estiver na distância limite da habilidade.

2ª habilidade - Fogo de Raposa

Ahri recebe um breve impulso de Velocidade de Movimento e invoca três Fogos de Raposa ao seu redor, que perseguem e atacam inimigos próximos.

3ª habilidade - Encanto

Ahri lança um charme que encanta um inimigo, tropas inimigas ou monstros em sua direção, impossibilitando que o mesmo se controle sozinho e até interrompa habilidades em uso. O alvo temporariamente sofre dano aumentado de Ahri.

Ultimate - Ímpeto Espiritual

Na Ultimate, Ahri avança e dispara raios de essência, causando dano a inimigos próximos. Ímpeto Espiritual pode ser conjurado até três vezes antes de entrar em Tempo de Recarga. Um avanço bônus é liberado a cada eliminação enquanto Ahri usa a Ultimate.

Skins disponíveis de Ahri

- Ahri, a Raposa de Nove Caudas

- Ahri Raposa Flamejante

- Ahri Fliperama

- Ahri K/DA All Out

- Ahri Colegial

- Ahri Estrela do Pop

- Ahri Guardiã Estelar

- Ahri Refrigerante

- Croma Mítico: Ahri Guardiã Estelar

- Ahri Florescer Espiritual

Informações sobre o Wild Rift

O Wild Rift está disponível tanto na Play Store quanto na App Store. Após instalar o aplicativo, será necessário fazer o download de dados do jogo, como skins, falas etc. A classificação indicativa do jogo é de 12 anos e contém violência e conteúdo sexual.

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão da editora web de OLIberal.com Rayanne Bulhões)