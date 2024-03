Wild Rift: Como jogar de Aatrox? Veja a dinâmica do personagem

Aatrox, a Espada Darkin, é um dos campeões disponíveis para o embate no Wild Rift, a versão para dispositivos móveis do famoso League Of Legends. Lançado em 16 de novembro de 2022 no jogo mobile, o personagem tem a função de lutador e sua dificuldade é considerada moderada. Geralmente, Aatrox é utilizado na Top Lane, com build de itens físicos.

Abaixo, veja as habilidades Aatrox e as skins do campeão disponíveis no Wild Rift.

Habilidades

Passiva

Chamada "Postura do Arauto da Morte", a passiva de Aatrox é ativada periodicamente, causando no próximo ataque mais Dano Físico e cura com base na Vida máxima do alvo.

1ª habilidade - A Espada Darkin

Aatrox bate a espada no chão, causando Dano Físico. Em um uso, ele pode golpear até três vezes em áreas diferentes.

2ª habilidade - Correntes Infernais

Aatrox bate no chão, causando dano ao primeiro inimigo atingido. Campeões e monstros grandes precisam sair da área atingida imediatamente ou são puxados ao centro e sofrem dano novamente.

3ª habilidade - Avanço Umbral

De forma passiva, Aatrox se cura ao causar dano a Campeões inimigos. Quando ativada a terceira habilidade, ele avança em uma direção.

Ultimate - Aniquilador de Mundos

Na Ultimate, Aatrox se transforma em um demônio, aterrorizando tropas inimigas próximas e ganhando Dano de Ataque, cura aumentada e Velocidade de Movimento. Caso consiga um abate, o efeito da Ultimate se prolonga.

Skins disponíveis de Aatrox

- Aatrox, a Espada Darkin

- Aatrox Lua Sangrenta

- Mech Aatrox

- Aatrox Lanterna Dracônica

- Aatrox Lanterna Dracônica de Prestígio

O Wild Rift está disponível tanto na Play Store quanto na App Store. Após instalar o aplicativo, será necessário fazer o download de dados do jogo, como skins, falas etc.

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão da editora web de OLIberal.com Rayanne Bulhões)