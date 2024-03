LOL Wild Rift: Quando o Viego vai entrar no jogo?

Por se tratar de uma versão mobile de League of Legends (LOL), o Wild Rift ainda não tem em seu catálogo os mais de 150 campeões existentes na versão clássica de computador. Para não cobrar tanto armazenamento do dispositivo móvel em uma atualização só, a empresa Riot Games lança gradativamente alguns personagens no Wild Rift já conhecidos no LOL, como o Akshan, que foi o primeiro a ser trazido em uma das primeiras atualizações atualização do jogo.

VEJA MAIS

No último dia 6 de março, foi anunciado que o campeão Viego estaria disponível nos servidores do mundo inteiro para testes a partir do dia 7, primeiramente no Modo Treino. Depois, poderia ser usado também a partir do dia 10 no modo Coop. vs. IA, e saindo do jogo no dia 17. Mas, quando ele entra oficialmente no Wild Rift?

Até o momento não se tem informações sobre a data oficial para a chegada de Viego no MOBA da Riot. Ele entrou nesses modos para ser testado e corrigido antes de ser lançado oficialmente na loja. Mas, faltando menos de mês para a próxima atualização do Wild Rift, se espera que ele chegue junto dos campeões Kalista e Maokai.

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão da editora web de OLiberal.com Ádna Figueira)