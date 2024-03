Wild Rift: Como jogar de Akali? Veja a dinâmica do campeão

Akali, a Assassina Renegada, é um dos campeões disponíveis para o embate no Wild Rift, a versão para dispositivos móveis do famoso League Of Legends. Segundo o site oficial do jogo, a personagem tem a função de assassino e sua dificuldade é considerada alta. Geralmente, Akali é utilizada na Mid Lane, com build de itens mágicos. Abaixo, veja as habilidades Ahri e as skins do campeão disponíveis no Wild Rift.

Habilidades

Passiva - Marca do Assassino

Causar danos a Campeões usando habilidades gera um círculo de energia ao redor deles. Ao deixar esse círculo, o próximo ataque básico de Akali é intensificado, ganhando alcance e Dano Adicional.

1ª habilidade - Golpes dos Cincos Pontos

Em "Golpes dos Cincos Pontos", Akali atira cinco kunais em uma direção selecionada, causando dano com base em seu Poder de Habilidade e Dano de Ataque adicional. Além disso, o inimigo atingido no alcane máximo da habilidade sofre Lentidão.

2ª habilidade - Proteção do Crepúsculo

Em "Proteção do Crepúsculo", Akali ativa uma fumaça escura e fica invisível se permanecer dentro dela. Além disso, ela restaura Energia e recebe Velocidade de Movimento por um curto período. Usar qualquer habilidade enquanto a fumaça estiver ativada revela brevemente sua localização.

3ª habilidade - Investida Shuriken

Em "Investida Shuriken", Akali salta para trás e atira uma shuriken para a frente, causando Dano Mágico. O primeiro inimigo atingido receberá uma marca temporária. Conjurar novamente a habilidade fará com que ela avance até o alvo marcado, causando dano adicional.

Ultimate - Execução Perfeita

Em sua ultimate, Akali avança em direção a um inimigo e causa dano. A habilidade pode ser conjurada novamente e segue a mesma dinâmica.

Skins disponíveis de Akali

- Akali, a Assassina Renegada

- Akali Caçadora de Cabeças

- Akali K/DA All Out

Informações sobre o Wild Rift

O Wild Rift está disponível tanto na Play Store quanto na App Store. Após instalar o aplicativo, será necessário fazer o download de dados do jogo, como skins, falas etc. A classificação indicativa do jogo é de 12 anos e contém violência e conteúdo sexual.

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão da editora web de OLIberal.com Rayanne Bulhões)