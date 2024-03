Wild Rift: Como jogar de Alistar? Veja a dinâmica do campeão

Alistar, o Minotauro, é um dos campeões disponíveis para o embate no Wild Rift, a versão para dispositivos móveis do famoso League Of Legends. Segundo o site oficial do jogo, a personagem tem a função de tanque e suporte e a dificuldade é considerada baixa. .Geralmente, Alistar é utilizada na rota Duo, junto do ADC - geralmente um atirador, que causa a maior quantidade de dano contra inimigos durante uma luta ou na partida -, com build de itens de defesa, justamente por não precisar dar dano. Abaixo, veja as habilidades Alistar e as skins do campeão disponíveis no Wild Rift.

Habilidades

Passiva - Urro Triufante

Alistar carrega seu urro ao atordoar, deslocar a posição de Campeões inimigos ou quando inimigos próximos morrem. Quando estiver com o máximo de cargas, ele cura a si e aos Campeões aliados próximos.

1ª habilidade - Pulverizar

Em "Pulverizar", Alistar acerta o chão com as mãos, causando dano a inimigos próximos e arremessando-os ao ar.

2ª habilidade - Cabeçada

Ao usar "Cabeçada", Alistar atinge um inimigo selecionado com a cabeça, causando dano e jogando o alvo para trás. É possível utilizar a habilidade em torres, causando dano adicional.

3ª habilidade - Atropelar

Alistar atropela unidades inimigas próximas, ignorando colisão com unidades e recebendo acúmulos se causar dano a um Campeão inimigo. O próximo ataque básico com o máximo de acúmulos contra um Campeão inimigo causará Dano Mágico adicional e o atordoará.

Ultimate - Vontade Indestrutível

Alistar solta um urro selvagem que remove todos os efeitos de Controle de Grupo (stun) de si. Enquanto o efeito durar, Dano Físico e o Dano Mágico sofridos tem dano reduzidos.

Skins disponíveis de Alistar

- Alistar, o Minotauro

- Alistar Vaquinha

- Alistar Saqueador

- Alistar Fera Lunar

Informações sobre o Wild Rift

O Wild Rift está disponível tanto na Play Store quanto na App Store. Após instalar o aplicativo, será necessário fazer o download de dados do jogo, como skins, falas etc. A classificação indicativa do jogo é de 12 anos e contém violência e conteúdo sexual.

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão da editora web de OLIberal.com Rayanne Bulhões)