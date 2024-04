Wild Rift: Como jogar de Annie? Veja a dinâmica do campeão

Annie, a Criança Sombria, é um dos campeões disponíveis para o embate no Wild Rift, a versão para dispositivos móveis do famoso League Of Legends. Segundo o site oficial do jogo, a personagem tem a função de mago/suporte e sua dificuldade é considerada baixa.

Popularmente, Annie é utilizado na rota Duo, onde o ADC - geralmente um atirador, que causa a maior quantidade de dano contra inimigos durante uma luta ou na partida - e suporte lutam juntos. Para esse campeão, geralmente utiliza-se build de itens mágicos para ajudar seu companheiro.

Abaixo, veja as habilidades Annie e as skins do campeão disponíveis no Wild Rift.

VEJA MAIS

Habilidades

Passiva - Piromania

A passiva de Annie é ativada após conjurar 4 habilidades, com a próxima habilidade ofensiva atordoando o alvo atingido.

1ª habilidade - Desintegrar

Em "Desintegrar", Annie mira e arremessa uma bola de fogo que causa dano em uma área pequena, e em seguida recupera a Mana utilizada e metade do Tempo de Recarga se o alvo atingidor for abatido.

2ª habilidade - Incinerar

Na habilidade "Incinerar", Annie conjura um ardente cone de fogo, causando dano em todos os inimigos que estiverem na área triangular.

3ª habilidade - Escudo Fundido

Com "Escudo Fundido", Annie conjura um escudo para si mesma e o urso Tibbers e ganha Velocidade de Movimento se ele estiver conjurado.

Ultimate - Invocar: Tibbers

Em sua ultimante, Annie conjura Tibbers, um urso aliado que causa dano em área ao ser invocado. Tibbers fica furioso após saltar sobre um inimigo ou quando Annie morre, ganhando Velocidade de Ataque e de Movimento. A habilidade pode ser reconjurada, com Annie mandando Tibbers saltar em cima de um alvo. Ele causa dano e arremessa o alvo ao ar quando pousa.

Skins disponíveis de Annie

- Annie, a Criança Sombria

- Annie do Raio de Gelo

- Annie Queridinha

- Annie Chapeuzinho

- Annie Hextec

- Annie Supergalática

- Annie Fera Lunar

Informações sobre o Wild Rift

O Wild Rift está disponível tanto na Play Store quanto na App Store. Após instalar o aplicativo, será necessário fazer o download de dados do jogo, como skins, falas, etc. A classificação indicativa do jogo é de 12 anos e contém violência e conteúdo sexual.

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão da editora web de OLIberal.com Vanessa Pinheiro)