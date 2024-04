Wild Rift: Como jogar de Aurelion Sol? Veja a dinâmica do campeão

Aurelion Sol, o Forjador de Estrelas, é um dos campeões disponíveis para o embate no Wild Rift, a versão para dispositivos móveis do famoso League Of Legends. Segundo o site oficial do jogo, a personagem tem a mago e sua dificuldade é considerada alta.

Popularmente, Aurelion Sol é utilizado na rota Meio (Mid Lane),onde busca eliminar rapidamente oponentes e criar oportunidades de rotação para dar suporte nas rotas laterais e objetivos do jogador da Selva - parte do mapa em que se refere À floresta.Para esse campeão, geralmente utiliza-se build de itens mágicos.

Abaixo, veja as habilidades Aurelion Sol e as skins do campeão disponíveis no Wild Rift.

Habilidades

Passiva - Criado Cósmico

A passiva de Aurelion Sol é ativada quando ele aprimora habilidades ao juntar acúmulos permanentes de Poeira Estelar, gerados ao causar dano inimigos.

1ª habilidade - Sopro de Luz

Em “Sopro de Luz”, Aurelion Sol Aurelion Sol canaliza seu sopro dragônico e exala um feixe de fogo estelar, revelando o primeiro inimigo atingido e causando dano a ele. Também causa dano reduzido aos inimigos próximos. Cada segundo que o sopro é canalizado diretamente contra um inimigo provoca dano adicional, que é amplificado pela quantidade de Poeira Estelar acumulada. Essa habilidade gerará Poeira Estelar se o alvo for um Campeão. Aurelion Sol pode se mover enquanto canaliza Sopro de Luz.

2ª habilidade - Voo Astral

Aurelion Sol voa sobre o terreno na direção selecionada. Ele pode conjurar outras habilidades enquanto voa. Sopro de Luz não tem Tempo de Recarga nem duração máxima de canalização, além de causar mais dano durante o voo. O Tempo de Recarga restante de Voo Astral diminui sempre que um Campeão inimigo morre após sofrer dano recente de Aurelion Sol. Poeira Estelar aumenta o alcance máximo de Voo Astral.

3ª habilidade - Singularidade

Aurelion Sol invoca um buraco negro que puxa os inimigos em direção ao centro dele e causa dano aos oponentes. O campeão ganha um acúmulo de Poeira Estelar a cada segundo que o inimigo fica dentro do buraco ou se um oponente for abatido dentro da habilidade.

O centro do buraco negro executará os inimigos que estiverem abaixo de uma certa porcentagem da Vida máxima. Poeira Estelar aumenta a área de Singularidade, assim como o valor-limite para execução.

Ultimate - Estrela Cadente / Os Céus Caem

Estrela Cadente: Aurelion Sol faz uma estrela cair na terra. O impacto causa Dano Mágico e atordoa os inimigos atingidos, além de conceder Poeira Estelar para cada Campeão inimigo atingido. Obter Poeira Estelar suficiente transformará a próxima conjuração da ultimate de Aurelion Sol em Os Céus Caem. Os Céus Caem: Aurelion Sol faz cair dos céus uma estrela gigante com zona de impacto e dano aumentados. Ela também arremessa os inimigos ao ar em vez de atordoá-los. Depois, uma onda de choque se espalha a partir do limite da zona de impacto, causando dano e Lentidão aos inimigos atingidos.

Skins disponíveis de Ashe

Aurelion Sol, o Forjador de Estrelas;

Mech Aurelion Sol;

Aurelion Sol Senhor das Cinzas;

Aurelion Sol Dragao da Tormenta;

Aurelion Sol Guardião Estelar.

Informações sobre o Wild Rift

O Wild Rift está disponível tanto na Play Store quanto na App Store. Após instalar o aplicativo, será necessário fazer o download de dados do jogo, como skins, falas, etc. A classificação indicativa do jogo é de 12 anos e contém violência e conteúdo sexual.

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão da editora web de OLiberal.com Rayanne Bulhões)