Wild Rift: Como jogar de Blitzcrank? Veja a dinâmica do campeão

Blitzcrank, o Grande Golem a Vapor, é um dos campeões disponíveis para o embate no Wild Rift, a versão para dispositivos móveis do famoso League Of Legends. Segundo o site oficial do jogo, a personagem tem a função de tanque/suporte e sua dificuldade é considerada baixa.

Popularmente, Blitzcrank é utilizado na rota Suporte, junto do ADC, onde, por ser tanque, deve estar na linha de frente dos embates por ter bastante vida e não morrer facilmente. Para esse campeão, geralmente utiliza-se build de itens de defesa.

Abaixo, veja as habilidades Blitzcrank e as skins do campeão disponíveis no Wild Rift.

Habilidades

Passiva - Barreira de Mana

Blitzcrank recebe um escudo com base em sua Mana ao ficar com a Vida baixa.

1ª habilidade - Puxão Biônico

Blitzcrank dispara a mão direita para pegar um inimigo no trajeto, causando dano e puxando-o em sua direção.

2ª habilidade - Turbo

Blitzcrank aumenta sua Velocidade de Ataque e sua Velocidade de Movimento. Se conjurada novamente, ele corre mais rápido e sofre Lentidão temporária após o fim do efeito.

3ª habilidade - Punho do Poder

Blitzcrank carrega o punho para fazer com que o próximo ataque cause Acerto Crítico e arremesse o oponente ao ar.

Ultimate - Campo Estático

Inimigos atacados por Blitzcrank são marcados e sofrem dano de eletricidade após 1s. Ele também pode ativar esta habilidade para causar dano a inimigos próximos e silenciá-los por um curto período.

Skins disponíveis de Blitzcrank

Blitzcrank, o Grande Golem a Vapor;

iBlitzcrank;

Blitzcrank Chefão;

Blitzcrank Nocaute;

Blitzcrank Pelo Branquinho;

Blitzcrank Embalos no Espaço.

Informações sobre o Wild Rift

O Wild Rift está disponível tanto na Play Store quanto na App Store. Após instalar o aplicativo, será necessário fazer o download de dados do jogo, como skins, falas, etc. A classificação indicativa do jogo é de 12 anos e contém violência e conteúdo sexual.

