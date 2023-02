IPVA em Macapá, no Amapá: qual valor e prazo de até quando paga com desconto

Já está disponível o calendário de quitação do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) 2023, em Macapá. A tabela foi divulgada pela Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz) do Amapá, com a confirmação da permanência do desconto de 20% para os contribuintes que pagarem em cota única até o dia 15 de março. Segundo o calendário, as fiscalizações sobre o pagamento do imposto e da taxa de licenciamento iniciam a partir do dia 1º de setembro.

O estado do Amapá não divide o pagamento pelo final da placa do veículo, as datas são definidas igualmente para todos os veículos de acordo com o número de parcelas. Confira o calendário a seguir:

Taxa de licenciamento cota única ou 1ª cota: 15 de março

2ª cota: 17 de abril

3ª cota: 16 de maio

4ª cota: 15 de junho

5ª cota: 17 de julho

6ª cota: 15 de agosto

Prazo máximo para licenciamento: 31 de agosto

Início da fiscalização: 1º de setembro

Como pagar o IPVA 2023?

Os boletos do IPVA 2023 podem ser acessados através do site da Sefaz ou do Detran-AP, preenchendo o número da placa e do Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam). A opção presencial é realizada nos boxes do Detran, nas unidades Super Fácil, com as informações da placa e Renavam do veículo em mãos.

Como ter desconto no IPVA 2023?

O desconto de 20% no documento vale para quem pagar o IPVA 2023 em cota única até o dia 15 de março. Atualmente, o estado do Amapá tem um dos maiores descontos do país na hora de pagar o IPVA.

Como parcelar o IPVA 2023?

O parcelamento do IPVA 2023 estará disponível a partir de março em até 6 vezes, mas sem o desconto de 20%. A primeira parcela deve ser paga até o dia 15 de março, conforme o calendário.

Como saber a alíquota do IPVA 2023?

Informações sobre as alíquotas do IPVA para cada tipo de veículo também constam no calendário de 2023. Para automóveis de passeio, caminhonetes, e embarcações recreativas ou esportivas, incluindo motos aquáticas e aeronaves sem fins comerciais, é aplicada a alíquota de 3%. Já para ônibus, microônibus, caminhões, motocicletas e similares pagam a alíquota de 1,5% sobre o preço do veículo. E para aeronaves e embrcações não recreativas, o índice é de 0,5%.

O que é o IPVA?

O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) é pago anualmente por quem possui algum veículo automotor. O imposto é arrecadado pelo governo estadual para uso fiscal e é calculado em cima do valor do veículo, mas cada estado define o valor da alíquota, número de parcelas, prazos e formas de pagamento.

O valor arrecadado é destinado 50% para o governo municipal e os outros 50% para o governo estadual, mas por se tratar de um imposto não há um destino específico.

