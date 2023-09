Incêndio na Sacramenta: escola de samba abre ponto de arrecadação para famílias atingidas

O Grêmio Recreativo e Escola de Samba Piratas da Batucada (GRES Piratas da Batucada) está se mobilizando para ajudar as vítimas que perderam suas casas e bens materiais no incêndio que aconteceu no bairro da Sacramenta, em Belém, na noite da última quarta-feira (27). A escola de samba disponibilizou sua sede como ponto de arrecadação de doações para as famílias afetadas.

Através de suas redes sociais, o GRES Piratas da Batucada comunicou a abertura de sua sede para receber as doações. A mensagem diz: "Nossa solidariedade a todos os atingidos pelo incêndio que ocorreu ontem na Sacramenta. Estamos com nossa sede de portas abertas para receber doações para as vítimas". A sede da escola de samba fica localizada na Travessa Angustura, nº 944, entre Rua Nova e Canal da Pirajá, no bairro da Pedreira.

A ação oferece um local seguro para que a comunidade possa contribuir com itens essenciais, como roupas, eletrodomésticos, sapatos e outros itens necessários para ajudar cerca de 15 famílias que foram afetadas, segundo informações da Defesa Civil de Belém, que também abriu um posto de arrecadação na própria sede.

Serviço:

O ponto de arrecadação fica na sede do Grêmio Recreativo Piratas da Batucada, na Travessa Angustura, nº 944 (entre Rua Nova e Canal da Pirajá, no bairro da Pedreira), a partir das 10h.

