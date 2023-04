Grupo Liberal lança plataforma de jogos on-line no portal OLiberal.com

O Grupo Liberal, em parceria com a Yandex Games, lançou no portal OLiberal.com uma plataforma que disponibiliza aos usuários e leitores mais de 9 mil jogos on-line. Para jogar, os internautas nem precisam sair do site. Os games estão disponíveis e carregam no próprio portal. A novidade pode ser localizada no menu “Jogos online”, na área inferior da página. Um dos diferenciais é que não precisa instalar nenhum aplicativo para jogar. A plataforma já conta com mais de 550 usuários.

VEJA MAIS

As categorias incluem casual, esportivo, ação, cartas, economia, entre outras opções. Há, também. a possibilidade de games para dois jogadores. O usuário pode escolher livremente os jogos disponibilizados ou até mesmo optar pela diversidade oferecida no site. Ao clicar na opção desejada, o internauta conta com informação sobre os gêneros, fotos, uma descrição, além de um tutorial explicando como jogar.

Funcionalidades

Além dos jogos recomendados, a plataforma ainda dispõe de seções onde são destacados os novos lançamentos, além dos mais jogados. Na aba ”Novo”, os usuários podem visualizar as últimas adições e, em “Popular”, as opções mais jogadas do site. Além do portal, os internautas podem acessar os jogos por meio do smartphone ou tablet. A Yandex Games também possui um aplicativo para Android.

O ponto de partida para a plataforma no portal OLiberal.com foi pensando em garantir maior interatividade no site de notícias, além de provocar a imersão do público para ter novas experiências. Tudo isso por meio de conteúdos texto ou audiovisual nas multiplataformas do Grupo Liberal, como explica o coordenador de Estratégia e Performance Digital do Grupo Liberal, Paulo Falcão.

“A área de Inovação e Mercado está sempre buscando novos parceiros, nacionais ou internacionais. E a Yandex é uma dessas. Além do conteúdo de qualidade sobre os principais acontecimentos da Amazônia e do mundo, o Grupo Liberal procura trazer mais interatividade e entretenimento com a novidade, visto que o usuário não precisa deixar o portal para jogar. Os jogos são de fácil acesso e para todas as idades e estilos”, explicou Paulo.

Integração

O processo da idealização da plataforma no portal foi realizado de forma integrada e cuidadosa e envolveu diversos setores do Grupo Liberal. “O desenvolvimento do projeto ficou a cargo do time de tecnologia, onde foi utilizado o que há de mais moderno em tecnologia web. O processo foi iniciado pelo departamento comercial do Mercado Nacional. Tudo isso se tornou viável e concreto graças à análise meticulosa do departamento de Estratégia Performance Digital”, detalhou Paulo.