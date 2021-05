Grande Belém: veja quem será vacinado contra a covid-19 nesta segunda

A vacinação contra a covid-19 na Região Metropolitana de Belém vai chegar a vários grupos prioritários nesta segunda-feira (31). Na capital, será a primeira chamada para os cidadãos nascidos entre 1986 e 2003. Ao todo, 12 mil doses foram destinadas a esse grupo.

A vacina será a AstraZeneca e a imunização será das 9h às 17h, em 18 pontos montados em Belém e nos distritos de Icoaraci, Outeiro e Mosqueiro. Apenas a Aldeia Cabana, no bairro da Pedreira, disponibilizará drive-thru.

Para esse e outros grupos que ainda serão vacinados, é sempre obrigatória a apresentação de RG, CPF, cartão SUS e comprovante de residência de Belém.

Para as pessoas com comorbidade, também é necessário apresentar uma cópia de exame, laudo, atestado ou receita médica que comprove a comorbidade e que será retido no ponto de vacinação

Pontos de vacinação em Belém:

1. Aldeia Cabana. Avenida Pedro Miranda, S/N, bairro da Pedreira. Drive-thru e a pé;

2. Boulevard Shopping Belém - Estacionamento G6. Av. Visconde de Souza Franco, 776. Bairro Reduto; a pé;

3. Cassazum. Avenida Duque de Caxias, nº 1375, bairro do Marco; a pé;

4. Colégio do Carmo. Travessa Dom Bosco, nº 72, bairro da Cidade Velha; a pé;

5. Escola de Enfermagem da Uepa. Avenida José Bonifácio, nº 1289, bairro do Guamá; a pé;

6. FIBRA. Avenida Gentil Bittencourt, nº 1144, bairro de Nazaré; a pé;

7. Funbosque. Avenida Nossa Senhora da Conceição, Distrito de Outeiro; a pé;

8. Ginásio do CCBS-Uepa, esquina da Perebebuí com Almirante Barroso; A pé;

9. Ginásio Mangueirinho. Avenida Augusto Montenegro, nº 524, bairro do Mangueirão; a pé;

10. Icoaraci: Igreja do Evangelho Quadrangular. Travessa São Roque, 789, Cruzeiro; a pé;

11. Icoaraci. Paróquia de São João e Nossa Senhora das Graças. Praça Pio XII, nº 148

12. Igreja do Evangelho Quadrangular. Barão de Igarapé Miri, esquina com 25 de junho, bairro do Guamá; a pé;

13. Igreja Universal, rua Osvaldo Cruz 121, Verdejantes. A pé.

14. Mosqueiro. Hospital Municipal de Mosqueiro, rua 15 de Novembro, 545 – Vila; a pé;

15. Shopping Bosque Grão-Pará, entrada de carros exclusivo pelo acesso do Condomínio Cidade Cristal (acesso D) e entrada de pedestres pelo acesso da Rodovia dos Trabalhadores (acesso G); a pé;

16. Unama. Avenida Alcindo Cacela, nº 287; a pé;

17. Unifamaz. Avenida Visconde de Souza Franco, nº 72, bairro do Reduto; a pé;

18. Universidade Federal do Pará (Mirante do Rio/UFPA-Campus Guamá). Rua Augusto Corrêa, 01,Guamá. A pé;



Marituba

A partir desta segunda-feira (31), será a vez dos professores do município de Marituba iniciarem a imunização contra a covid-19. Nessa primeira fase, serão vacinados professores da educação especial e infantil.

A imunização será realizada de forma gradativa entre os dias 31 de maio e 2 de junho, das 8h às 12h e das 14h às 17h, no Instituto de Ensino de Segurança do Pará (Iesp). Será necessário apresentar RG, CPF, Cartão SUS, último contracheque e uma declaração da escola em que trabalha.



Na manhã desta segunda, serão os profissionais das escolas Dom Calabria, Felipe Santiago, João Milton Dantas, Nossa Senhora da Paz, Renaustro Amanajás, Nossa Senhora do Rosário, Benedito Bezerra Falcão, Laura Freire de O. Falcão, Maria do Carmo Pinheiro Rodrigues e Nadéia Guimarães.



À tarde, será a vez de quem trabalha nas escolas Santa Helena, Otília Begot, Mundo Mágico, Paulo Freire, Emília Clara de Lima, Dona Mora Guimarães, Santa Rita, Menino Deus, Geracina Begot e Maestro Carlos Gomes.



Além dos professores, o município seguirá imunizando pessoas dos grupos prioritários definidos pelos planos nacional e estadual de vacinação em todas as unidades de saúde do município. Fazem parte do grupo a ser imunizado durante esta semana pessoas com idade entre 18 a 59 anos que tenham alguma comorbidade; doenças crônicas; deficiência permanente grave; além de grávidas e puérperas (com ou sem comorbidade). Das 8h às 12h, nas Unidades Básicas de Saúde.

Benevides

O município de Benevides vai começar, nesta segunda-feira (31), das 8h às 13h, uma nova fase de imunização contra a covid-19. Será a vez de aplicar a primeira dose em profissionais da educação municipal. Ao todo, 1.044 servidores que foram previamente identificados pela Secretaria Municipal de Educação (Semed) devem receber a dose.



A vacinação contra o novo coronavírus deste dia também vai contemplar pessoas de 18 a 59 anos com comorbidades. Para esse grupo, foram montados cinco pontos de vacinação: Igreja Quadrangular (Rua da delegacia); Igreja Assembleia de Deus Centro; Assembleia de Deus Murinin; USF Benfica; e Escola Paulina Ramos.



Será necessário apresentar CPF, cartão SUS, comprovante de residência e laudo médico que comprove a comorbidade. Até o momento, o município recebeu 17.023 doses e aplicou 13.007 unidades.

Santa Bárbara do Pará

O município de Santa Bárbara do Pará segue vacinando os profissionais da educação nesta segunda-feira (31). Será a vez dos representantes das seguintes unidades de ensino: UMEI Maria Dolores Rebelo e Profª Maria Valentina. Será das 8h às 12h, mediante apresentação de RG, CPF, cartão SUS, carteira de vacinação, comprovante de residência e contracheque.



Também nesta segunda, o município vai seguir vacinando pessoas com comorbidades e pessoas com deficiência permanente, acima de 18 anos. Basta procurar alguma Unidade Básica de Saúde (UBS) do município. Além de RG, CPF, cartão SUS, carteira de vacinação e comprovante de residência, será necessário apresentar receituário ou laudo médico.



Segundo a Prefeitura de Santa Bárbara do Pará, quem ainda não tomou a segunda dose da vacina Coronavac também deve procurar alguma UBS, entre 8h30 e 12h, para completar o esquema de vacinação.

Até o início da tarde do domingo (30), Ananindeua e Santa Izabel do Pará ainda não divulgaram o calendário de vacinação desta semana.