Belém retoma vacinação em pessoas com comorbidades nesta segunda

Nesta segunda-feira (31), o município de Belém vai retomar a vacinação contra a covid-19 em pessoas com comorbidades. Será a primeira chamada para os cidadãos nascidos entre 1986 a 2003, ou seja, a imunização vai chegar até a faixa etária de quem tem 18 anos e apresenta doenças como câncer, diabetes, doença renal crônica, pneumopatias crônicas graves e outras que trazem maior risco de hospitalização e morte em caso de infecção pelo vírus Sars-CoV-2.



Ao todo, 12 mil doses foram destinadas a esse grupo. A vacina será a AstraZeneca e a imunização será das 9h às 17h, em 18 pontos montados em Belém e nos distritos de Icoaraci, Outeiro e Mosqueiro. Apenas a Aldeia Cabana, no bairro da Pedreira, disponibilizará drive-thru.



Para esse e outros grupos que ainda serão vacinados, é sempre obrigatória a apresentação de RG, CPF, cartão SUS e comprovante de residência de Belém. Para as pessoas com comorbidade, também é necessário apresentar uma cópia de exame, laudo, atestado ou receita médica que comprove a comorbidade e que será retido no ponto de vacinação.



Calendário



Na terça-feira (1), será a vez da segunda dose dos profissionais de saúde que trabalham em hospitais, sendo nove mil doses. Na quarta-feira (02), uma nova chamada para o grupo de comorbidades (segunda chamada) e pessoas com deficiência permanentes (terceira chamada) que nasceram de 1962 a 2003, com três mil doses destinadas.



Na quinta-feira (03), vai começar a imunização das pessoas por idade (sem comorbidades) nascidas em 1962, com nove mil doses. Já na sexta-feira (04), serão destinadas 10 mil doses para os nascidos em 1963.



Pontos de vacinação:

1. Aldeia Cabana. Avenida Pedro Miranda, S/N, bairro da Pedreira. Drive-thru e a pé;

2. Boulevard Shopping Belém - Estacionamento G6. Av. Visconde de Souza Franco, 776. Bairro Reduto; a pé;

3. Cassazum. Avenida Duque de Caxias, nº 1375, bairro do Marco; a pé;

4. Colégio do Carmo. Travessa Dom Bosco, nº 72, bairro da Cidade Velha; a pé;

5. Escola de Enfermagem da Uepa. Avenida José Bonifácio, nº 1289, bairro do Guamá; a pé;

6. FIBRA. Avenida Gentil Bittencourt, nº 1144, bairro de Nazaré; a pé;

7. Funbosque. Avenida Nossa Senhora da Conceição, Distrito de Outeiro; a pé;

8. Ginásio do CCBS-Uepa, esquina da Perebebuí com Almirante Barroso; A pé;

9. Ginásio Mangueirinho. Avenida Augusto Montenegro, nº 524, bairro do Mangueirão; a pé;

10. Icoaraci: Igreja do Evangelho Quadrangular. Travessa São Roque, 789, Cruzeiro; a pé;

11. Icoaraci. Paróquia de São João e Nossa Senhora das Graças. Praça Pio XII, nº 148

12. Igreja do Evangelho Quadrangular. Barão de Igarapé Miri, esquina com 25 de junho, bairro do Guamá; a pé;

13. Igreja Universal, rua Osvaldo Cruz 121, Verdejantes. A pé.

14. Mosqueiro. Hospital Municipal de Mosqueiro, rua 15 de Novembro, 545 – Vila; a pé;

15. Shopping Bosque Grão-Pará, entrada de carros exclusivo pelo acesso do Condomínio Cidade Cristal (acesso D) e entrada de pedestres pelo acesso da Rodovia dos Trabalhadores (acesso G); a pé;

16. Unama. Avenida Alcindo Cacela, nº 287; a pé;

17. Unifamaz. Avenida Visconde de Souza Franco, nº 72, bairro do Reduto; a pé;

18. Universidade Federal do Pará (Mirante do Rio/UFPA-Campus Guamá). Rua Augusto Corrêa, 01,Guamá. A pé;