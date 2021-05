Em Santa Bárbara do Pará, vacinação segue em profissionais da educação

O município de Santa Bárbara do Pará, na Região Metropolitana de Belém, segue vacinando os profissionais da educação nesta segunda-feira (31). Será a vez dos representantes das seguintes unidades de ensino: UMEI Maria Dolores Rebelo e Profª Maria Valentina. Será das 8h às 12h, mediante apresentação de RG, CPF, cartão SUS, carteira de vacinação, comprovante de residência e contracheque.



A imunização dos profissionais da educação, que teve início no dia 25 de maio no município, segue até terça-feira (01), incluindo professores, vigias, merendeiras, serventes, agentes operacionais, assistentes administrativos, técnicos-pedagógicos, diretores e secretários escolares em atividade. Já foram contabilizados mais de 200 profissionais imunizados com a primeira dose da Oxiford/AstraZeneca.



Também nesta segunda, o município vai seguir vacinando cidadãos com comorbidades e pessoas com deficiência permanente, ambos acima de 18 anos. Basta procurar alguma Unidade Básica de Saúde (UBS) do município. Além de RG, CPF, cartão SUS, carteira de vacinação e comprovante de residência, será necessário apresentar receituário ou laudo médico.



Segundo a Prefeitura de Santa Bárbara do Pará, quem ainda não tomou a segunda dose da vacina Coronavac também deve procurar alguma UBS, entre 8h30 e 12h, para completar o esquema de vacinação.