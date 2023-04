Golpe do Acesso Remoto: saiba como funciona e como se proteger

Você já ouviu falar do golpe do Acesso Remoto ou Mão Fantasma? Essa nova artimanha ganhou força nos últimos anos com o aumento da popularidade dos bancos digitais. Por isso, é preciso estar atento às dicas de segurança, para evitar cair em fraudes e perder dinheiro.

Neste golpe, o fraudador liga para o usuário se passando por funcionário de uma instituição bancária, informa que a conta foi invadida ou que há movimentações suspeitas, e tenta fazer a vítima instalar um aplicativo não oficial para 'solucionar o problema'. Ao realizar a instalação, os criminosos passam a acessar todo conteúdo que está no celular. Saiba como se proteger desse tipo de situação.

VEJA MAIS

Como prevenir o golpe do Acesso Remoto?

Segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), os bancos digitais contam com o máximo de segurança em todas as etapas e não há registro de violação. O que os fraudadores fazem é procurar por senhas salvas pelo próprio usuário em aplicativos, redes sociais e sites. Confira algumas dicas básicas de segurança.

Nunca baixe aplicativos fora das lojas oficiais dos dispositivos ;

; Nenhum banco irá te ligar ou mandar mensagem pedindo dados ou para instalar qualquer aplicativo desconhecido ;

; Mesmo que saibam de alguns de seus dados pessoais, desconfie. Muitos dados podem ser facilmente encontrados na internet;

Mantenha seus aplicativos bancários atualizados , pois as novas versões são sempre mais seguras;

, pois as novas versões são sempre mais seguras; Nunca passe ou confirme dados como senhas, logins, códigos de segurança e outras informações pessoais;

Suspeite de ofertas que oferecem dinheiro fácil em troca da instalação de algum aplicativo;

Duvide se o pedido parecer urgente e não ceda à pressão.

O que fazer se cair no golpe do Acesso Remoto?

Se você clicou no link enviado pelos golpistas e acha que caiu na fraude, o primeiro passo é desconectar a internet e desligar o celular, isso vai atrasar a movimentação deles. Outra opção é passar um antivírus de qualidade ou restaurar o aparelho para os padrões de fábrica.

É importante entrar em contato com seu banco para informar a situação e saber se não há movimentações suspeitas. Após essas medidas de emergência, é importante procurar uma delegacia especializada e abrir um Boletim de Ocorrência.

(*Estagiária Hannah Franco, sob supervisão de Ana Carolina Matos, editora de OLiberal.com)