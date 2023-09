Centro Universitário Fibra celebra 20 anos de contribuição ao desenvolvimento regional

No ano de 2023, o Centro Universitário Fibra comemora duas décadas de excelência e compromisso com o desenvolvimento da região Norte. Fundada em 2003 como Faculdade Integrada Brasil Amazônia (Fibra) e elevada ao status de Centro Universitário em 2019, a instituição alcançou o conceito máximo junto ao Ministério da Educação (MEC), consolidando-se como referência no cenário educacional.

Com a missão de formar cidadãos críticos, empreendedores, inovadores, criativos e tecnicamente competentes, a Fibra orgulha-se de oferecer atualmente 14 cursos de graduação e mais de 50 cursos de pós-graduação e extensão. Esta ampla oferta acadêmica reflete o compromisso contínuo de suprir as demandas do mercado por profissionais altamente qualificados.

Infraestrutura possibilita aliar teoria e prática na formação profissional (Divulgação / Fibra)

Além das comemorações internas pelos 20 anos de trajetória, o Centro Universitário Fibra foi marcado este ano com um evento de destaque para a comunidade acadêmica e profissional da saúde. No mês de agosto, a instituição realizou o I Congresso Amazônico de Medicina e Inovação em Saúde. O evento reuniu renomados profissionais, pesquisadores e estudantes, proporcionando um espaço de troca de conhecimento, discussões de pesquisas relevantes para a região e o fortalecimento das conexões no campo da saúde, consolidando a Fibra como uma instituição comprometida com o universo acadêmico e científico.

O professor Vicente Noronha, reitor da Fibra, expressa sua gratidão e emoção ao celebrar esses 20 anos de trajetória: “Completar 20 anos do Centro Universitário Fibra é mais do que uma marca no calendário, é uma jornada de sabedoria, persistência e brilhantes realizações. São duas décadas de sonhos realizados, conhecimento compartilhado e amizades duradouras, que fazem da Fibra um lugar verdadeiramente especial.”