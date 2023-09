Entenda como a Fibra se destaca na área de pesquisa

A pesquisa acadêmica trata-se de um exercício de estudo e aprendizado, além de ser uma maneira de acrescentar algo positivo ao mundo. Visto isso, é a partir desse tipo de estudo que as ideias científicas surgem e se desenvolvem. Em Belém, o Centro Universitário Fibra desenvolve pesquisas desde 2010, geridas pelo Programa de Investigação Científica, o qual estabelece que os projetos devem contribuir teórica e socialmente com as atividades de ensino e extensão, baseados em princípios científicos e educativos.

Segundo Célia Maria Coêlho Brito, coordenadora da Coordenadoria de Investigação Cientifica da Fibra, as atividades de pesquisa voltam-se prioritariamente para o estudo de demandas da comunidade na qual a instituição de ensino está inserida, alinhadas a um modelo de desenvolvimento que proporciona o crescimento econômico aliado à promoção da qualidade de vida.

“As áreas gerais de conhecimento contemplam os campos da saúde e bem-estar; negócios; administração e direito; artes e humanidades, e as temáticas refletem problemas sociais no âmbito das ciências biológicas e da saúde pública; das ciências sociais aplicadas e das ciências humanas, inseridas nas linhas de pesquisa ‘Inovações Tecnológicas’ e ‘Responsabilidade Social e Cultural’”, destaca Célia Maria.

Benefícios de investir em pesquisa

Com as atividades de pesquisa, o Centro Universitário Fibra atende às políticas públicas pertencentes à responsabilidade social e ao crescimento econômico, acreditando que a pesquisa é um patrimônio que promove a ampliação do conhecimento em geral e faz com que a instituição de ensino conviva com o processo de construção na perspectiva de despertar novos talentos.

Até o momento, a Fibra já concluiu 127 projetos e 20 estão em vigência, com predomínio da área de saúde, principalmente do curso de farmácia, seguido dos cursos de odontologia e de biomedicina.

“Professores e alunos expõem, respectivamente, os resultados dos projetos e dos planos de trabalho em eventos acadêmicos locais, nacionais e internacionais, tendo inclusive recebido, por três vezes, menção honrosa de mérito acadêmico”, ressalta a coordenadora Célia Maria Coêlho.

Os impactos da pesquisa na formação acadêmica

A política da pesquisa faz com que os professores da Fibra se superem cada vez mais em seus conhecimentos e, desta maneira, conseguem promover uma educação superior de qualidade, mostrando para os alunos a importância deles atuarem como agentes na sugestão de soluções criativas no âmbito acadêmico e profissional.

Atividades de pesquisas fazem com que o acadêmico desenvolva o senso crítico (Freepik.com)

Para ingressar na área de pesquisa da Fibra, o acadêmico, logo ao iniciar o curso de graduação, deve entrar nas atividades acadêmicas que a instituição de ensino promove. No que se refere à pesquisa institucional, o estudante deve ficar atento aos editais publicados pela Coordenadoria de Investigação Científica e às atividades acadêmicas que esse setor realiza, bem como participar de eventos acadêmicos externos, procurando sempre aprimorar seus conhecimentos científicos e enriquecer o seu currículo.

