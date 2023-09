Saiba quais cursos da Fibra têm alto índice de empregabilidade

O mercado de trabalho está cada vez mais concorrido e em constante mudança, sendo assim, a qualificação profissional por meio de um curso de nível superior é uma das portas para conquistar uma carreira de sucesso. No momento de escolher a graduação, é necessário analisar quais são os setores que estão e continuarão em alta nos próximos anos. O Centro Universitário Fibra atua de acordo com as tendências do mercado e oferece diversos cursos de graduação e pós-graduação em segmentos que têm alto índice de empregabilidade.

É válido destacar que o primeiro passo para ingressar na graduação é verificar se o curso está de acordo com o seu perfil e avaliar a qualidade das formações, por meio do reconhecimento do Ministério da Educação (MEC), investigando a reputação da instituição de ensino no mercado.

A seguir, confira os cinco cursos que mais empregam no Brasil:

1. Enfermagem: é um curso tradicional que cada vez mais recebe um grande número de alunos. No mercado de trabalho, seja no serviço público ou privado, não faltam processos de seleção destinados aos profissionais que se dedicam aos cuidados e à manutenção da saúde humana. Outro ponto importante é que existe uma grande variedade de carreiras para escolher após a graduação, além do trabalho interno em clínicas e hospitais, entre elas estão: estética, pesquisa clínica e resgate, que atua no setor pré-hospitalar de emergência;

2. Administração: essa área, principalmente a especializada na gestão de pessoas, é uma tendência no mercado de trabalho. Além disso, essa graduação abre um grande leque de oportunidades e oferece todos os recursos necessários para a área do empreendedorismo;

3. Direito: nessa área as atuações mais valorizadas são a advocacia e o serviço público. No Brasil, o curso está em primeiro lugar na lista das graduações mais procuradas, com quase 900 mil matriculados. É válido destacar que para advogar é necessário passar no exame da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB);

O curso de direito estimula a investigação científica, visando a produção e a divulgação do conhecimento jurídico (Freepik.com)

4. Pedagogia: é um dos cursos mais populares do Brasil, devido à rede variada de escolas do ensino fundamental e médio, o que faz com que as oportunidades de emprego cresçam, tanto no setor público quanto no privado. A graduação tem duração de quatro anos, habilitando os acadêmicos a conhecerem, analisarem e atuarem de forma consciente e critica na prática escolar;

O curso de pedagogia prepara os acadêmicos para atuarem no ensino infantil e nos anos iniciais do ensino médio (Freepik.com)

5. Biomedicina: geralmente, os biomédicos trabalham em laboratórios, realizando análises e exames clínicos. Nesse setor também é possível se especializar em genética forense, biotecnologia ou pesquisa de medicamentos.

Todos esses cursos são ofertados pelo Centro Universitário Fibra e contam com professores altamente capacitados. Além disso, a instituição de ensino superior possui uma infraestrutura inovadora. Para saber mais sobre a Fibra, clique aqui.