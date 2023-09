Networking: descubra como a Fibra ajuda você a se destacar no mercado de trabalho

Essencial no mercado de trabalho, o network é um termo que vem do inglês, onde net significa rede e work trabalho, sendo assim networking trata-se de uma rede de pessoas interagindo, dispostas a trocarem informações e conhecimentos entre si e gerando um grande poder nas relações pessoais e profissionais. Pensando nisso, o Centro Universitário Fibra traz essa visão para os acadêmicos, já que o networking pode gerar ações contínuas de crescimento, empreendedorismo e negócios.

Para fortalecer o networking, a instituição de ensino superior possui na cultura e na missão educacional muitas ações agregadoras de valores diante do seu quadro de gestores, professores, colaboradores e alunos, proporcionando o fortalecimento de seu networking, conforme explica Silvia Pires da Silva, professora da Fibra há 15 anos.

A professora da Fibra, Silvia Pires da Silva, destaca que a prática de networking é um dos diferenciais da instituição de ensino (Arquivo pessoal)

“A Fibra pratica uma abertura para as boas relações, apoiada na ética e responsabilidade social, com interatividade constante de feedback e uma comunicação aberta, eficaz e sólida, tanto presencial como virtual, mantendo-se atualizada em conteúdo e informações nas redes sociais”, afirma a docente.

VEJA MAIS

Fortalecimento

É válido destacar que a instituição de ensino busca com o networking fortalecer a sua marca como um centro universitário, que cria oportunidades de ensino e educação, tendo como papel formar grande profissionais no mercado de trabalho, assim como criar boas oportunidades.

“A Fibra, diante do seu papel, também promove a qualidade de seus serviços e tem a consciência que não chegará a lugar nenhum sozinha e precisa de conexões com profissionais qualificados e comprometidos, pois para a instituição é mais interessante priorizar a qualidade ao invés da quantidade”, pontua a professora Silvia Pires da Silva.

Networking pode proporcionar o crescimento dos profissionais no mundo dos negócios (Freepik.com)

Por ser uma poderosa ferramenta de interação, o networking geralmente oferece oportunidades diversas de trabalho e orientações valiosas para desenvolver competências específicas e fortalecer a carreira. Desta maneira, uma pessoa que está aberta a fazer networking pode:

- Fortalecer seu nome no mercado;

- Obter conhecimento e direcionamento na carreira;

- Fortalecer contatos, redes sociais e suas relações de modo geral;

- Conseguir indicação profissional e oportunidades de trabalho;

- Ativar sua disposição em interagir;

- Desenvolver a autenticidade e criatividade;

- Se manter presente em eventos.

A professora destaca que os alunos podem e devem criar networking entre si em sala de aula para que ocorra o fortalecimento do aprendizado, por meio de grupos de estudos, por exemplo. “Networking também abre a interação com alunos de cursos diferentes e com professores para pesquisas, criação de projetos, etc”, acrescenta Silvia Pires.

Clique aqui e saiba mais sobre os diferenciais da Fibra.