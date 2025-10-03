Zé Rafael espera desencantar no Santos após acertar a trave 4 vezes: 'Meu gol está demorando' Estadão Conteúdo 03.10.25 21h03 Meio-campista que chega bastante na área e bom finalizador, Zé Rafael tinha tudo para comemorar seu primeiro gol com a camisa do Santos no empate por 1 a 1 com o Grêmio, no meio de semana. Mas ficou no quase ao acertar a trave quatro vezes. Sem esconder a ansiedade, ele espera desencantar em visita ao Ceará, no domingo, também pelo Brasileirão. "Meu primeiro gol está demorando um pouquinho, mas acho que não tem muito o que falar. O trabalho está sendo feito, a gente tem treinado, aprimorado, então realmente é questão de momento, e um pouquinho de sorte também", afirma o jogador. "Poderia ter sido nesse último jogo, mas no final das contas o Lautaro (Díaz) conseguiu aproveitar o rebote. Espero que o meu saia o quanto antes para que eu possa comemorar muito", declarou, lembrando que o empate por 1 a 1 veio após ele carimbar a trave pela quarta vez e já no fim da partida. Na visão de Zé Rafael, mais importante que seu primeiro gol é tirar logo o Santos do perigo no Brasileirão, no qual ocupar o 16º lugar, três pontos na frente do Vitória. "A gente tem evoluído muito ao longo dessas últimas semanas. Os jogos têm sido melhores na questão tática, física e técnica. A gente tem notado essa diferença e acredito que é questão de tempo até que os resultados apareçam e realmente nossa fase melhore", espera. Foram cinco pontos nos últimos três jogos, o que renova a esperança de uma arrancada. "A gente trabalha muito para isso sair o quanto antes. Sabemos que o momento do clube é delicado e difícil, mas tenho certeza que vamos dar a volta por cima e espero que domingo a gente possa fazer um grande jogo, voltar com os três pontos e tirar de vez a dúvida do torcedor", completa. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Brasileirão Santos FC Zé Rafael COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Destaque da equipe, Garcez é o jogador com mais participações em gols do Paysandu na Série B Maurício Garcez ganha destaque no Paysandu, que luta contra o rebaixamento 03.10.25 19h53 SÉRIE B Campeão da Libertadores, lateral do Remo já pensa no clássico Re-Pa na Série B Jorge destacou a importância do duelo contra o Operário e projetou sequência decisiva com três jogos em Belém. 03.10.25 17h11 SÉRIE B Após empate contra o Cuiabá, Paysandu ganha novas preocupações no departamento médico André Lima e Matheus Nogueira deixaram o jogo com problemas físicos; Papão segue na lanterna da Série B com risco alto de rebaixamento. 03.10.25 16h06 Futebol Copa do Brasil terá 126 clubes em 2026; Pará vai ficar com cinco vagas Mudança no calendário da CBF altera critérios de classificação e amplia participação. Além de Remo e Paysandu, veja os cotados para representar o Pará 03.10.25 15h24 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol VÍDEO: Lula revela torcida pra clube paraense: 'sou Paysandu' A declaração ocorreu em um momento de descontração com a imprensa, após a repórter perguntar sobre sua torcida. 03.10.25 11h26 Futebol Com Guto Ferreira e Garcez, Remo e Paysandu dominam 'seleção da rodada' da Série B Time azulino teve mais representantes na escolha e o Papão teve três 03.10.25 10h09 Futebol Copa do Brasil terá 126 clubes em 2026; Pará vai ficar com cinco vagas Mudança no calendário da CBF altera critérios de classificação e amplia participação. Além de Remo e Paysandu, veja os cotados para representar o Pará 03.10.25 15h24 Futebol CBF confirma mudança no local da partida entre Remo e Athletico-PR na Série B Jogo está marcado para o dia 9 de outubro e é válido pela 31ª rodada do campeonato 03.10.25 11h00