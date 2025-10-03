Capa Jornal Amazônia
Zé Rafael espera desencantar no Santos após acertar a trave 4 vezes: 'Meu gol está demorando'

Estadão Conteúdo

Meio-campista que chega bastante na área e bom finalizador, Zé Rafael tinha tudo para comemorar seu primeiro gol com a camisa do Santos no empate por 1 a 1 com o Grêmio, no meio de semana. Mas ficou no quase ao acertar a trave quatro vezes. Sem esconder a ansiedade, ele espera desencantar em visita ao Ceará, no domingo, também pelo Brasileirão.

"Meu primeiro gol está demorando um pouquinho, mas acho que não tem muito o que falar. O trabalho está sendo feito, a gente tem treinado, aprimorado, então realmente é questão de momento, e um pouquinho de sorte também", afirma o jogador.

"Poderia ter sido nesse último jogo, mas no final das contas o Lautaro (Díaz) conseguiu aproveitar o rebote. Espero que o meu saia o quanto antes para que eu possa comemorar muito", declarou, lembrando que o empate por 1 a 1 veio após ele carimbar a trave pela quarta vez e já no fim da partida.

Na visão de Zé Rafael, mais importante que seu primeiro gol é tirar logo o Santos do perigo no Brasileirão, no qual ocupar o 16º lugar, três pontos na frente do Vitória.

"A gente tem evoluído muito ao longo dessas últimas semanas. Os jogos têm sido melhores na questão tática, física e técnica. A gente tem notado essa diferença e acredito que é questão de tempo até que os resultados apareçam e realmente nossa fase melhore", espera.

Foram cinco pontos nos últimos três jogos, o que renova a esperança de uma arrancada. "A gente trabalha muito para isso sair o quanto antes. Sabemos que o momento do clube é delicado e difícil, mas tenho certeza que vamos dar a volta por cima e espero que domingo a gente possa fazer um grande jogo, voltar com os três pontos e tirar de vez a dúvida do torcedor", completa.

