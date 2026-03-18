Yuri Alberto celebra volta ao Corinthians e prevê gol na Chapecoense de presente de aniversário Com Memphis Depay poupado, o camisa 9 pode até pintar desde o começo da partida e fala em anotar um gol para comemorar seu aniversário de 25 anos, celebrado nesta quarta-feira Estadão Conteúdo 18.03.26 17h37 Recuperado de lesão muscular na coxa esquerda, Yuri Alberto será a novidade do Corinthians diante da Chapecoense, nesta quinta-feira, pelo Brasileirão. Com Memphis Depay poupado na Arena Condá, assim como o zagueiro Gabriel Paulista, o camisa 9 pode até pintar desde o começo da partida e fala em anotar um gol para comemorar seu aniversário de 25 anos, celebrado nesta quarta-feira. "No último jogo que eu fiz lá em Chapecó (em 2021), pelo Internacional, pude marcar um gol. Voltar a jogar lá vai ser muito especial para mim. Ainda mais em uma data importante, é meu aniversário hoje", destacou o artilheiro. "Poder me presentear dessa forma e a torcida corintiana será muito especial." Naquele ano, Yuri Alberto ainda anotou um hat-trick no Beira-Rio, em goleada do Inter sobre a Chapecoense, por 5 a 2. Já o Corinthians também tem boa lembrança dos embates com a rival, no mesmo ano, pois venceu as duas partidas, ambas por 1 a 0. Com jejum de cinco jogos atualmente, o encontro pode ser decisivo na luta para recuperação no Brasileirão, o que motiva ainda mais Yuri Alberto. "Estou feliz por estar de volta, foi uma semana muito importante para mim, de readaptação. Então, poder estar à disposição do professor (Dorival Júnior) neste jogo já é um ânimo muito bom", destacou o centroavante, fora nas últimas seis partidas da equipe. "A gente vai muito preparado. Foi uma semana (de treinos) muito positiva não só para mim, mas para o grupo também. (Somamos) Um empate importante fora de casa (1 a 1 com o Santos), no qual a gente soube a dificuldade do jogo e sabe da dificuldade de amanhã (quinta-feira) também, de jogar fora de casa, mas sabe que a vitória nos deixa próximos do topo", destacou Yuri Alberto. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Brasileirão Corinthians Yuri Alberto COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Olha o pix! Paysandu garante mais de R$ 4 milhões na Copa do Brasil após classificação Time bicolor avançou para a quinta fase do torneio nacional e somou mais uma cota milionária 18.03.26 11h38 FUTEBOL Remo paga em torno de R$4 milhões e contrata atacante que estava em clube da Série B Jogador Gabriel Taliari, de 28 anos, que estava no Juventude-RS, teve parte de seus direitos econômicos adquiridos pelo Remo 18.03.26 10h48 COPA DO BRAIL Júnior Rocha destaca postura do Paysandu após virada: 'Nossa equipe é a cara do nosso torcedor' Papão superou a Portuguesa-SP com gol no acréscimos e garantiu a vaga na quinta fase da Copa do Brasil 18.03.26 10h05 susto Avião do Botafogo apresenta problema antes da decolagem e clube adia viagem para São Paulo Equipe alvinegra vai enfrentar o Palmeiras nesta quarta-feira (18), no Allianz Parque, em São Paulo. 18.03.26 9h16 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Em virada heroica, Paysandu vence a Portuguesa e avança na Copa do Brasil; veja detalhes Os bicolores chegaram a perder por 2 a 0, mas dominaram o segundo tempo e saíram de campo com um a mais 17.03.26 23h35 FUTEBOL Remo paga em torno de R$4 milhões e contrata atacante que estava em clube da Série B Jogador Gabriel Taliari, de 28 anos, que estava no Juventude-RS, teve parte de seus direitos econômicos adquiridos pelo Remo 18.03.26 10h48 FUTEBOL Após vitória pela Copa do Brasil, Paysandu provoca: 'Portuguesa é pizza' Papão sai de 2 a 0, vence por 3 a 2 fora de casa e garante vaga na quinta fase da competição 18.03.26 0h19 SÉRIE A Remo confirma a contratação do atacante Gabriel Poveda O Leão Azul segue contratando para melhorar o time em busca da primeira vitória na competição 17.03.26 22h11