Ypiranga-RS x Remo: onde assistir ao vivo e o horário de hoje (23/05) pela Série C do Brasileiro

Ypiranga-RS e Remo disputam nesta segunda-feira (23/05), em partida válida pela Série C do Campeonato Brasileiro de 2022. A partida está programada para começar às 20h (horário de Brasília), no Estádio Olímpico Colosso da Lagoa, Rio Grande do Sul. Confira os horários e onde assistir ao vivo.

Onde assistir Ypiranga-RS x Remo?

A partida Ypiranga-RS x Remo pode ser assistida pelo streaming DAZN

Como Ypiranga-RS x Remo chegam para o jogo?

O Ypiranga está há cinco jogos sem derrota e se encontra na 12ª posição, com nove pontos. Já o Remo, em 8º lugar, com 10 pontos.

FICHA TÉCNICA

Ypiranga-RS x Remo

Campeonato Brasileiro Série C

Local: Estádio Olímpico Colosso da Lagoa, Rio Grande do Sul.

Data/Horário: 23 de maio de 2022, 20h

Árbitro: Paulo Henrique de Melo Salmazio - MS

Assistente 1: Eduardo Gonçalves da Cruz - MS

Assistente 2: Ruy Cesar Lavarda Ferreira - MS

Quarto árbitro: Lucas Guimarães Rechatiko Horn - RS

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

Ypiranga-RS: Edson; Gedeílson, Carlos Alexandre, Marcão e Vitinho; Lorran, Morelli e Cesinha(Tontini); Marcelinho, Michel Renner e Hugo Almeida. TÉCNICO: Luizinho Vieira

Remo: Vinícius, Celsinho, Everton Sena, Marlon e Leonan; Anderson Uchôa, Marciel(Jean Patrick) e Erick Flores; Bruno Alves, Fernandinho e Brenner. TÉCNICO: Paulo Bonamigo

(Estagiária Karoline Caldeira, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)