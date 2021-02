Wendell Lira critica Michael, do Flamengo, que rebate: 'Calma, coração. Limpa o veneno'

O atacante Michael, do Flamengo, usou as redes sociais, neste domingo, para rebater uma crítica recebida pelo vencedor do prêmio Puskás 2015 e atualmente jogador de Fifa 21 Wendell Lira. O destaque do Goiás em 2019 usou de ironia para se defender que teria "enganado o Brasil inteiro" ao ser contratado pela equipe carioca.+ Octa em disputa: Confira a tabela do Brasileiro e simule os jogos

Você é uma pika por ter chegado onde chegou!!jogou muito no Goiás !! Mas infelizmente a nível Flamengo não dá pra vc. Eu como torcedor do Flamengo vou dar a minha opinião!! Infelizmente não acho vc jogador de time grande mas é só uma opinião. Beijos — Wendell Lira (@wendelllira) February 14, 2021

Michael entrou em campo na vitória do Rubro-Negro por 2 a 1 contra o Corinthians, no Maracanã, no domingo, pelo Brasileiro. Após o jogo, Wendell decidiu comentar a atuação do atacante no Twitter e escreveu que Michael teria "conseguido enganar o Brasil inteiro". O rubro-negro devolveu.

- Calma, coração. Agora limpa o veneno. Boa sorte no teu jogo virtual - emendou ele.

Não demorou para que o comentário viralizasse nas redes. Wendell então saiu para se explicar, e a conversa ficou em tom amigável.

- Você é uma p... por ter chegado onde chegou! Jogou muito no Goiás! Mas, infelizmente, a nível Flamengo, não dá para você. Eu, como torcedor do Flamengo, vou dar a minha opinião! Infelizmente, não acho você jogador de time grande, mas é só uma opinião - falou Lira. Os dois acabaram se elogiando no Twitter.

Michael chegou ao clube da Gávea em 2020 por 7,5 milhões de euros. Na época, ele havia acabado de se destacar no Brasileirão da temporada em que o Flamengo foi campeão. No entanto, aos poucos, a torcida rubro-negra foi perdendo a paciência com o atleta.

Já Wendell Lira virou jogador de Fifa após vencer o prémio de gol mais bonito da temporada pelo Goianésia, time de Goiás. Agora, ele veste a camisa da Netshoes e mantém seu canal no YouTube com vídeos sobre o game.

Michael veste a camisa 19 do Flamengo (Foto: Alexandre Vidal/Flamengo)