Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Wembanyama brilha com 41 pontos, Spurs vencem Warriors e emplacam 10ª vitória seguida na NBA

Estadão Conteúdo

Victor Wembanyama voltou a ser protagonista em mais uma rodada da NBA. Com grande atuação, o francês anotou 41 pontos em apenas 29 minutos e comandou a vitória do San Antonio Spurs sobre o Golden State Warriors por 133 a 127, em San Francisco. Foi o décimo triunfo consecutivo da equipe texana, que segue firme na briga pelo topo da Conferência Oeste.

Além de liderar a pontuação da partida, Wembanyama alcançou uma marca histórica pela franquia: tornou-se o primeiro jogador dos Spurs a registrar 'double-double' consecutivos com pelo menos 40 pontos.

O controle do jogo foi construído ainda no primeiro tempo. Os Spurs foram para o intervalo vencendo por 70 a 49. Na volta dos vestiários, administraram a vantage, mesmo diante de uma tentativa de reação dos Warriors, que atuaram sem Gui Santos, ausência importante na rotação recente da equipe.

A vitória mantém o San Antonio na vice-liderança do Oeste, agora com 58 triunfos, atrás apenas do Oklahoma City Thunder, que soma 60. Já o Golden State segue pressionado na décima colocação, com 36 vitórias, ainda tentando se firmar na zona de classificação.

Outro destaque da rodada foi o Philadelphia 76ers, que não tomou conhecimento do Washington Wizards e venceu fora de casa por 153 a 131. Paul George liderou o time com 39 pontos e foi decisivo para manter a equipe na sétima posição da Conferência Leste, agora com 42 vitórias.

No topo do Leste, o Detroit Pistons segue na liderança com 55 triunfos, enquanto o Boston Celtics aparece logo atrás, com 51. A equipe de Boston também teve boa atuação ao bater o Miami Heat por 147 a 129, fora de casa, com Jaylen Brown sendo o grande nome da partida ao marcar 43 pontos.

Confira os resultados desta quarta-feira: Orlando Magic 101 x 130 Atlanta Hawks Washington Wizards 131 x 153 Philadelphia 76ers Miami Heat 129 x 147 Boston Celtics Chicago Bulls 126 x 145 Indiana Pacers Houston Rockets 119 x 113 Milwaukee bucks Memphis Grizzlies 119 x 130 New York Knicks Toronto Raptors 115 x 123 Sacramento Kings Utah Jazz 117 x 130 Denver Nuggets Golden State Warriors 113 x 127 San Antonio Spurs

Acompanhe os jogos desta quinta-feira: Charlotte Hornets x Phoenix Suns Detroit Pistons x Minnesota Timberwolves Oklahoma City Thunder x Los Angeles Lakers Golden State Warriors x Cleveland Cavaliers Portland Trail Blazers x New Orleans Pelicans Los Angeles Clippers x San Antonio Spurs

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

basquete

NBA

San Antonio Spurs

Victor Wembanyama
Esportes
Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda