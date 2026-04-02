Wembanyama brilha com 41 pontos, Spurs vencem Warriors e emplacam 10ª vitória seguida na NBA Estadão Conteúdo 02.04.26 9h27 Victor Wembanyama voltou a ser protagonista em mais uma rodada da NBA. Com grande atuação, o francês anotou 41 pontos em apenas 29 minutos e comandou a vitória do San Antonio Spurs sobre o Golden State Warriors por 133 a 127, em San Francisco. Foi o décimo triunfo consecutivo da equipe texana, que segue firme na briga pelo topo da Conferência Oeste. Além de liderar a pontuação da partida, Wembanyama alcançou uma marca histórica pela franquia: tornou-se o primeiro jogador dos Spurs a registrar 'double-double' consecutivos com pelo menos 40 pontos. O controle do jogo foi construído ainda no primeiro tempo. Os Spurs foram para o intervalo vencendo por 70 a 49. Na volta dos vestiários, administraram a vantage, mesmo diante de uma tentativa de reação dos Warriors, que atuaram sem Gui Santos, ausência importante na rotação recente da equipe. A vitória mantém o San Antonio na vice-liderança do Oeste, agora com 58 triunfos, atrás apenas do Oklahoma City Thunder, que soma 60. Já o Golden State segue pressionado na décima colocação, com 36 vitórias, ainda tentando se firmar na zona de classificação. Outro destaque da rodada foi o Philadelphia 76ers, que não tomou conhecimento do Washington Wizards e venceu fora de casa por 153 a 131. Paul George liderou o time com 39 pontos e foi decisivo para manter a equipe na sétima posição da Conferência Leste, agora com 42 vitórias. No topo do Leste, o Detroit Pistons segue na liderança com 55 triunfos, enquanto o Boston Celtics aparece logo atrás, com 51. A equipe de Boston também teve boa atuação ao bater o Miami Heat por 147 a 129, fora de casa, com Jaylen Brown sendo o grande nome da partida ao marcar 43 pontos. Confira os resultados desta quarta-feira: Orlando Magic 101 x 130 Atlanta Hawks Washington Wizards 131 x 153 Philadelphia 76ers Miami Heat 129 x 147 Boston Celtics Chicago Bulls 126 x 145 Indiana Pacers Houston Rockets 119 x 113 Milwaukee bucks Memphis Grizzlies 119 x 130 New York Knicks Toronto Raptors 115 x 123 Sacramento Kings Utah Jazz 117 x 130 Denver Nuggets Golden State Warriors 113 x 127 San Antonio Spurs Acompanhe os jogos desta quinta-feira: Charlotte Hornets x Phoenix Suns Detroit Pistons x Minnesota Timberwolves Oklahoma City Thunder x Los Angeles Lakers Golden State Warriors x Cleveland Cavaliers Portland Trail Blazers x New Orleans Pelicans Los Angeles Clippers x San Antonio Spurs