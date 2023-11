Virna revela mais detalhes sobre a morte da amiga e ex-jogadora Walewska Oliveira; veja

A ex-jogadora Virna compartilhou abertamente detalhes sobre a difícil situação enfrentada por sua amiga e ex-atleta de vôlei, Walewska Oliveira. Em entrevista ao Sportbuzz, Virna revelou que antes de morrer, a amiga deixou algumas cartas de despedida, nas quais contava sobre as descobertas feitas antes de tirar a própria vida.

Virna explicou que Walewska enfrentou uma crise ao descobrir que seu marido, Ricardo Mendes, tinha um filho fora do casamento. A ex-jogadora falou sobre situação, destacando que a amiga optou por tirar a própria vida devido às complicações envolvendo seu casamento.

“Ainda as pessoas não sabem, mas ela deixou quatro cartas: uma para o pai e para a mãe, uma para o irmão, para o melhor amigo dela, o Gustavo, e uma carta para eu e o Bernardinho. Foi muito duro. É triste, a Wal tirou a vida por causa do marido”, desabafou a ex-atleta.

Ainda abalada com o luto, Virna deu mais detalhes sobre o caso. “Ela viveu uma relação meio opressiva e não conseguiu pedir ajuda. A partir do momento que o marido pediu a separação para ela, descobriu-se que ele tinha um filho fora do casamento e ela pirou, porque ela estava esperando ser mãe há muito tempo”. E ela seguiu lamentando:

“As pessoas precisam aprender a pedir ajuda. Eu acho que o esporte deu tanta resiliência, tanta resistência, que ela não conseguiu pedir ajuda, porque achava que iria superar”. Na frente das amigas ele atuava: 'minha mulher, minha paixão'. E depois viemos saber, através das cartas, dos bastidores, que, não era verdade, ela vivia em uma relação preocupante. O voleibol até hoje está de luto”.