Vini Jr. marca 2 na vitória do Real sobre o Espanyol e impede festa antecipada do Barcelona Com o resultado, o time da capital chegou aos 77 pontos e manteve as chances, ainda que remotas, de título Estadão Conteúdo 03.05.26 18h11 Vini Jr. foi o responsável por evitar neste domingo a comemoração antecipada do Barcelona pela conquista de LaLiga. O atacante brasileiro marcou os dois gols da vitória do Real Madrid por 2 a 0 sobre o Espanyol. Com o resultado, o time da capital chegou aos 77 pontos e manteve as chances, ainda que remotas, de título. A quatro rodadas do fim do campeonato, o Barcelona tem 11 pontos a mais. Após acertar a trave no primeiro tempo, que terminou sem gols, o atacante brasileiro foi decisivo na segunda etapa. Além de finalizar, Vini também iniciou as jogadas de gol. Aos 10 minutos, ele partiu em direção à área e tabelou com Gonzalo Garcia. Antes do chute, cortou dois marcadores de uma vez e finalizou no canto direito do goleiro Dmitrovic. Vini Jr. fez nova tabela 11 minutos depois, desta vez com Bellingham, que devolveu de calcanhar. O brasileiro acertou o ângulo, sem chance de defesa para Dmitrovic, e chegou ao seu 15º gol no Espanhol. O brasileiro ainda tentou a tripleta, mas parou na defesa de goleiro sérvio, antes de ser substituído aos 39, dando lugar a Palacios. A rivalidade entre Real Madrid e Barcelona terá agora o confronto direto com o segundo El Clásico do campeonato, marcado para o próximo domingo no Camp Nou, no qual o clube da Catalunha tenta garantir seu 29º título espanhol, enquanto o Real busca prolongar a disputa. Com seis desfalques por lesão (Courtois, Carvajal, Militão, Arda Güler, Rodrygo e Mbappé), o Real Madrid fazia um jogo truncado no RCDE Stadium, na Catalunha, até os gols de Vini Jr. O Espanyol acumula agora 17 partidas seguidas sem vencer e ocupa a 13ª colocação, com 39 pontos. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol LaLiga Real Madrid Espanyol Barcelona Vini Jr. COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Sem parcial, Remo divulga ingressos esgotados do lado A para o jogo contra o Palmeiras Fenômeno Azul mostrando a sua força diante do Palmeiras, líder do Brasileirão 06.05.26 17h24 FUTEBOL Remo possui jogadores com baixa minutagem na temporada; veja quem são Leão Azul busca enxugar o elenco para a sequência da temporada 06.05.26 16h48 futebol Paysandu confirma empréstimo de Pedro Henrique após venda ao Flamengo Jogador teve o vínculo com o clube bicolor atualizado no BID da CBF 06.05.26 12h35 futebol feminino Com time paraense, CBF divulga tabela detalhada das oitavas de final do Feminino A3 A equipe do Tiradentes é única representante do Pará nesta fase do campeonato 06.05.26 11h52 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol 'Fomos merecedores e vamos brigar pelo título', exalta Júnior Rocha Técnico do Paysandu lembrou da goleada sofrida para o Nacional e dedicou a classificação aos torcedores 06.05.26 21h59 Futebol Júlio César Nunes aponta "detalhes" em eliminação do Águia: "Estávamos bem" Apesar disso, treinador exaltou a entrega do elenco no confronto com o Paysandu pela Copa Norte. 06.05.26 21h32 futebol Ex-Remo e livre no mercado, lateral Sávio 'atravessa a Almirante Barroso' e treina em rival Jogador rescindiu com o clube azulino no final de março e ainda está sem equipe 04.05.26 12h16 Botafogo bate Racing em 'revanche' e encaminha vaga na Sul-Americana 06.05.26 23h58