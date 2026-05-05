Vini Jr anota 20 gols no Real pela 5ª temporada seguida e se iguala a lendas como CR7 e Puskas O feito o iguala a outros nomes que fizeram história Estadão Conteúdo 05.05.26 10h36 Protagonista da vitória de 2 a 0 do Real Madrid sobre Espanyol, em partida válida pela La Liga, o atacante Vini Jr aproveitou sua fase iluminada para cravar seu nome na história do clube. Artilheiro absoluto da partida deste domingo, o atleta atingiu, pela quinta temporada consecutiva, a marca de pelo menos 20 gols assinalados com a camisa do time merengue. O feito o iguala a outros nomes que fizeram história por sua regularidade em estufar as redes adversárias. De acordo com o levantamento do jornalista Alexis María Martín-Tamayo Basquez, o atleta revelado pelo Flamengo agora esta agora na mesma prateleira de ídolos como de Puskas, Cristiano Ronaldo, Benzema, Di Stéfano, Hugo Sánchez, Raúl e Pahiño. Com os dois gols diante do Espanyol, ele agora contabiliza 21 bolas na rede e ainda dez assistências em 50 confrontos incluindo todas as competições que o gigante espanhol disputou até aqui. Desde que deixou o futebol brasileiro para brilhar na Europa, Vini Jr vem confirmando o gosto pelas redes rivais. Nas 254 partidas que disputou, ele marcou 112 gols. A grande atuação diante do Espanyol arrancou elogicos do técnico Alvaro Arbeloa, em xeque no comando da equipe. "Venho dizendo isso há meses. Ele é um jogador fantástico, um líder nato, um companheiro de equipe que todos adoram", afirmou comandante. Apesar da boa fase de Vinícius Júnior, o Real Madrid tem remotas chances de conquistar o Campeonato Espanhol nesta reta final da temporada europeia. Na classificação, o clube merengue chegou aos 77 pontos e tem 11 de desvantagem para o Barcelona restando quatro rodadas para o fim da competição. CONFIRA OS GOLS DE VINI JR NAS ÚLTIMAS CINCO TEMPORADAS 2021/2022: 22 gols em 52 jogos 2022/2023: 23 gols em 55 jogos 2023/2024: 24 gols em 39 jogos 2024/2025: 22 gols em 58 jogos 2025/2026: 21 gols em 50 jogos P Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Real Madrid Arbeloa Vini Jr COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES MMA Sport Club Larissa Pacheco vence Julia Stasiuk no Karate Combat 61 05.05.26 10h58 futebol Em busca da quarta vitória na Série C, Paysandu inicia venda de ingressos para duelo contra Anápolis Partida ocorre no sábado (9), no estádio da Curuzu, às 17h 05.05.26 9h26 FUTEBOL Paysandu: atacante vive bom momento, possui bons números e diz: 'Nosso grupo está fechado' Kleiton pego vem marcando e distribuindo assistências pelo Papão 04.05.26 18h37 FUTEBOL Ao lado do MVA, torcida do Remo confirma presença em projeto para Copa do Mundo 2026 Movimento busca unir torcidas organizadas do Brasil em setor único para apoiar a Seleção Brasileira no Mundial 04.05.26 18h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Mangueirão recebe impedimento semiautomático e estreia tecnologia em jogo do Remo Arena será a primeira do Norte com o sistema, que começa a ser utilizado na partida contra o Palmeiras pela Série A 04.05.26 22h15 futebol Em busca da quarta vitória na Série C, Paysandu inicia venda de ingressos para duelo contra Anápolis Partida ocorre no sábado (9), no estádio da Curuzu, às 17h 05.05.26 9h26 Futebol Remo lidera ranking de vitórias de virada entre clubes da Série A em 2026 Leão chegou à sexta reação na temporada ao bater o Botafogo fora de casa e aparece isolado na ponta do levantamento divulgado pelo Gato Mestre 04.05.26 19h59 FUTEBOL Novo atacante do Remo confirma data e hora da chegada a Belém e diz: 'Será uma página vitoriosa' Jogador já atuou com o técnico Mazola no Criciúma-SC e CRB-AL 25.06.20 16h14