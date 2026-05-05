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Vini Jr anota 20 gols no Real pela 5ª temporada seguida e se iguala a lendas como CR7 e Puskas

O feito o iguala a outros nomes que fizeram história

Estadão Conteúdo

Protagonista da vitória de 2 a 0 do Real Madrid sobre Espanyol, em partida válida pela La Liga, o atacante Vini Jr aproveitou sua fase iluminada para cravar seu nome na história do clube. Artilheiro absoluto da partida deste domingo, o atleta atingiu, pela quinta temporada consecutiva, a marca de pelo menos 20 gols assinalados com a camisa do time merengue.

O feito o iguala a outros nomes que fizeram história por sua regularidade em estufar as redes adversárias. De acordo com o levantamento do jornalista Alexis María Martín-Tamayo Basquez, o atleta revelado pelo Flamengo agora esta agora na mesma prateleira de ídolos como de Puskas, Cristiano Ronaldo, Benzema, Di Stéfano, Hugo Sánchez, Raúl e Pahiño.

Com os dois gols diante do Espanyol, ele agora contabiliza 21 bolas na rede e ainda dez assistências em 50 confrontos incluindo todas as competições que o gigante espanhol disputou até aqui.

Desde que deixou o futebol brasileiro para brilhar na Europa, Vini Jr vem confirmando o gosto pelas redes rivais. Nas 254 partidas que disputou, ele marcou 112 gols.

A grande atuação diante do Espanyol arrancou elogicos do técnico Alvaro Arbeloa, em xeque no comando da equipe. "Venho dizendo isso há meses. Ele é um jogador fantástico, um líder nato, um companheiro de equipe que todos adoram", afirmou comandante.

Apesar da boa fase de Vinícius Júnior, o Real Madrid tem remotas chances de conquistar o Campeonato Espanhol nesta reta final da temporada europeia. Na classificação, o clube merengue chegou aos 77 pontos e tem 11 de desvantagem para o Barcelona restando quatro rodadas para o fim da competição.

CONFIRA OS GOLS DE VINI JR NAS ÚLTIMAS CINCO TEMPORADAS

2021/2022: 22 gols em 52 jogos

2022/2023: 23 gols em 55 jogos

2023/2024: 24 gols em 39 jogos

2024/2025: 22 gols em 58 jogos

2025/2026: 21 gols em 50 jogos P

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