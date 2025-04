VÍDEO: atacante é demitido após agredir companheiro de equipe durante partida em Honduras

O atacante equatoriano Juan Anangonó foi demitido do Club Deportivo Marathón, de Honduras, após agredir um companheiro de equipe em campo. O episódio aconteceu no último sábado (19), durante o empate por 0 a 0 contra o Genesis, em partida válida pelo Campeonato Hondurenho.

Durante a saída de campo, visivelmente irritado, Anangonó repreendeu o companheiro Alexy Vega. As imagens mostram o atacante apontando o dedo para o rosto de Vega e, em seguida, desferindo um tapa na face do jogador. Vega tentou reagir, mas foi contido por outros atletas da equipe.

A repercussão nas redes sociais foi intensa. Torcedores do Marathón utilizaram as plataformas digitais do clube para exigir uma punição severa ao atacante equatoriano, que era, até então, o capitão do time. A pressão da torcida surtiu efeito, e nesta segunda-feira (21), o clube divulgou uma nota oficial confirmando a rescisão do contrato do atleta.

"Chegou-se a um acordo de rescisão mútua de contrato que vinculava o jogador Juan Anangonó com a nossa instituição", diz o comunicado.

Anangonó, que disputou 24 jogos e marcou quatro gols pelo clube, chegou a se desculpar publicamente pela atitude. Em pronunciamento, ele afirmou que não se orgulha do que fez e que a agressão não representa seus valores. No entanto, as desculpas não foram suficientes para reverter a decisão da diretoria.

Nota completa do Club Deportivo Marathón

O Club Deportivo Marathón informa à sua nobre torcida, meios de comunicação e o público em geral que, depois de uma conversa franca e respeitosa entre as partes, chegou-se a um acordo de rescisão mútua de contrato que vinculava o jogador Juan Anangonó com a nossa instituição.

Essa decisão responde ao firme compromisso do clube com a observância e respeito irrestrito dos seus códigos disciplinares internos, os quais foram pilares fundamentais na construção do prestígio e identidade verdolaga ao longo dos anos.

Agradecemos sinceramente a Juan Anangonó por sua entrega, profissionalismo e esforço demonstrado durante o tempo em que vestiu as nossas cores. Desejamos os maiores êxitos a ele em seus futuros desafios profissionais e pessoais.