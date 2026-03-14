Verstappen detona carro da Red Bull após classificação na China: 'Está impossível de pilotar'

O sábado não foi dos melhores para Max Verstappen no GP da China de Fórmula 1. Após terminar a classificação apenas na oitava posição do grid, o piloto da Red Bull fez duras críticas ao desempenho do carro e afirmou que a equipe ainda não conseguiu encontrar soluções para os problemas apresentados ao longo do fim de semana em Xangai.

Visivelmente frustrado, o tricampeão mundial revelou que várias mudanças foram feitas no acerto do carro, mas sem qualquer melhora significativa no comportamento na pista.

"Mudamos muita coisa no carro, mas não fez diferença nenhuma. O fim de semana inteiro foi complicado. O carro está completamente impossível de pilotar. Desde a primeira volta com esse novo regulamento, não gostei", disse.

Segundo Verstappen, a sensação dentro do carro tem sido de constante dificuldade para manter o controle nas voltas rápidas.

"Nem consigo colocar uma referência. Cada volta é como uma sobrevivência. Não consigo forçar nada, porque o carro simplesmente não deixa. Não sinto que tenho controle do carro. Não é assim que deveria ser", acrescentou.

O neerlandês também demonstrou preocupação com o desempenho da Red Bull em comparação com os rivais neste início de temporada.

"Talvez em outras pistas possamos estar um pouco mais próximos, mas ainda seríamos a quarta equipe se não mudarmos nada no carro", avaliou.

Mesmo com a experiência acumulada e o histórico de resultados, Verstappen admitiu que a corrida deste domingo não deve ser simples.

"Na posição em que estou, não vai ser uma corrida divertida", concluiu.

Verstappen vai largar apenas na oitava posição no grid, ficando quase um segundo atrás da pole position de Andrea Kimi Antonelli, da Mercedes. Na corrida sprint, ele ficou em nono lugar.