Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Verstappen detona carro da Red Bull após classificação na China: 'Está impossível de pilotar'

Estadão Conteúdo

O sábado não foi dos melhores para Max Verstappen no GP da China de Fórmula 1. Após terminar a classificação apenas na oitava posição do grid, o piloto da Red Bull fez duras críticas ao desempenho do carro e afirmou que a equipe ainda não conseguiu encontrar soluções para os problemas apresentados ao longo do fim de semana em Xangai.

Visivelmente frustrado, o tricampeão mundial revelou que várias mudanças foram feitas no acerto do carro, mas sem qualquer melhora significativa no comportamento na pista.

"Mudamos muita coisa no carro, mas não fez diferença nenhuma. O fim de semana inteiro foi complicado. O carro está completamente impossível de pilotar. Desde a primeira volta com esse novo regulamento, não gostei", disse.

Segundo Verstappen, a sensação dentro do carro tem sido de constante dificuldade para manter o controle nas voltas rápidas.

"Nem consigo colocar uma referência. Cada volta é como uma sobrevivência. Não consigo forçar nada, porque o carro simplesmente não deixa. Não sinto que tenho controle do carro. Não é assim que deveria ser", acrescentou.

O neerlandês também demonstrou preocupação com o desempenho da Red Bull em comparação com os rivais neste início de temporada.

"Talvez em outras pistas possamos estar um pouco mais próximos, mas ainda seríamos a quarta equipe se não mudarmos nada no carro", avaliou.

Mesmo com a experiência acumulada e o histórico de resultados, Verstappen admitiu que a corrida deste domingo não deve ser simples.

"Na posição em que estou, não vai ser uma corrida divertida", concluiu.

Verstappen vai largar apenas na oitava posição no grid, ficando quase um segundo atrás da pole position de Andrea Kimi Antonelli, da Mercedes. Na corrida sprint, ele ficou em nono lugar.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Fórmula 1

GP da China

Verstappen
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Histórico de Paysandu x Portuguesa possui goleada de 6, jogos na Série A e equilíbrio; veja números

Papão e Leão jogam pela 4ª fase da Copa do Brasil e decidem quem vai garantir R$2 milhões de premiação

13.03.26 13h46

mais esportes

Deiveson Figueiredo enfrenta chinês na luta principal do UFC Macau

Paraense tenta se recuperar da derrota que sofreu na última luta para voltar a ter chances de disputar o cinturão do peso-galo

13.03.26 10h07

futebol

Após derrota, Remo fecha rodada na zona de rebaixamento; confira

Time azulino perdeu para o Fluminense em casa e segue com três pontos na tabela

13.03.26 9h35

Futebol

Paysandu só terá mais dois jogos nesse mês de março; veja quais são

Papão terá folgas no calendário, já que o Parazão teve fim e Série C inicia somente em abril

12.03.26 17h58

MAIS LIDAS EM ESPORTES

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, sábado (14/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Brasileirão, Bundesliga, Campeonato Espanhol e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado

14.03.26 7h00

Futebol

Paysandu só terá mais dois jogos nesse mês de março; veja quais são

Papão terá folgas no calendário, já que o Parazão teve fim e Série C inicia somente em abril

12.03.26 17h58

FUTEBOL

Histórico de Paysandu x Portuguesa possui goleada de 6, jogos na Série A e equilíbrio; veja números

Papão e Leão jogam pela 4ª fase da Copa do Brasil e decidem quem vai garantir R$2 milhões de premiação

13.03.26 13h46

F1: Russell vence sprint com batalha de Ferraris no GP da China; Bortoleto é 13º

14.03.26 1h22

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda