Verstappen detona carro da Red Bull após classificação na China: 'Está impossível de pilotar' Estadão Conteúdo 14.03.26 9h32 O sábado não foi dos melhores para Max Verstappen no GP da China de Fórmula 1. Após terminar a classificação apenas na oitava posição do grid, o piloto da Red Bull fez duras críticas ao desempenho do carro e afirmou que a equipe ainda não conseguiu encontrar soluções para os problemas apresentados ao longo do fim de semana em Xangai. Visivelmente frustrado, o tricampeão mundial revelou que várias mudanças foram feitas no acerto do carro, mas sem qualquer melhora significativa no comportamento na pista. "Mudamos muita coisa no carro, mas não fez diferença nenhuma. O fim de semana inteiro foi complicado. O carro está completamente impossível de pilotar. Desde a primeira volta com esse novo regulamento, não gostei", disse. Segundo Verstappen, a sensação dentro do carro tem sido de constante dificuldade para manter o controle nas voltas rápidas. "Nem consigo colocar uma referência. Cada volta é como uma sobrevivência. Não consigo forçar nada, porque o carro simplesmente não deixa. Não sinto que tenho controle do carro. Não é assim que deveria ser", acrescentou. O neerlandês também demonstrou preocupação com o desempenho da Red Bull em comparação com os rivais neste início de temporada. "Talvez em outras pistas possamos estar um pouco mais próximos, mas ainda seríamos a quarta equipe se não mudarmos nada no carro", avaliou. Mesmo com a experiência acumulada e o histórico de resultados, Verstappen admitiu que a corrida deste domingo não deve ser simples. "Na posição em que estou, não vai ser uma corrida divertida", concluiu. Verstappen vai largar apenas na oitava posição no grid, ficando quase um segundo atrás da pole position de Andrea Kimi Antonelli, da Mercedes. Na corrida sprint, ele ficou em nono lugar. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Fórmula 1 GP da China Verstappen COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Histórico de Paysandu x Portuguesa possui goleada de 6, jogos na Série A e equilíbrio; veja números Papão e Leão jogam pela 4ª fase da Copa do Brasil e decidem quem vai garantir R$2 milhões de premiação 13.03.26 13h46 mais esportes Deiveson Figueiredo enfrenta chinês na luta principal do UFC Macau Paraense tenta se recuperar da derrota que sofreu na última luta para voltar a ter chances de disputar o cinturão do peso-galo 13.03.26 10h07 futebol Após derrota, Remo fecha rodada na zona de rebaixamento; confira Time azulino perdeu para o Fluminense em casa e segue com três pontos na tabela 13.03.26 9h35 Futebol Paysandu só terá mais dois jogos nesse mês de março; veja quais são Papão terá folgas no calendário, já que o Parazão teve fim e Série C inicia somente em abril 12.03.26 17h58 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (14/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Brasileirão, Bundesliga, Campeonato Espanhol e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 14.03.26 7h00 Futebol Paysandu só terá mais dois jogos nesse mês de março; veja quais são Papão terá folgas no calendário, já que o Parazão teve fim e Série C inicia somente em abril 12.03.26 17h58 FUTEBOL Histórico de Paysandu x Portuguesa possui goleada de 6, jogos na Série A e equilíbrio; veja números Papão e Leão jogam pela 4ª fase da Copa do Brasil e decidem quem vai garantir R$2 milhões de premiação 13.03.26 13h46 F1: Russell vence sprint com batalha de Ferraris no GP da China; Bortoleto é 13º 14.03.26 1h22