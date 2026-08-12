'Vergonhoso', diz jornal espanhol sobre 'novela Memphis' no Corinthians

A saída de Memphis Depay do Corinthians ganhou repercussão e teve espaço na mídia internacional. O jornal espanhol AS chamou o episódio de "vergonhoso". O clube paulista, após longas negociações, optou por não renovar com o jogador holandês e anunciou a decisão na última terça-feira, 11.

Segundo nota divulgada pela equipe alvinegra, a decisão se deu por questões financeiras. Memphis chegou a passar por exames médicos e encaminhou a renovação, mas o Corinthians desistiu de última hora.

Assim, o periódico repercutiu a novela da não renovação do atacante holandês com o time de São Paulo. A publicação chamou a decisão corintiana de "drástica" e relembrou que o assunto era discutido há muito tempo e se encaminhava para um desfecho positivo.

"Quando tudo indicava que a trajetória de Depay no Brasil estava prestes a entrar em um novo capítulo, o Corinthians desistiu da negociação. A drástica decisão vem após meses de conversas, interrompidas pela Copa do Mundo, e com um acordo preliminar firmado no final de junho com os representantes do ex-jogador do Atlético de Madrid."

Além disso, o jornal espanhol frisou que os valores envolvidos na contratação do holandês sempre foram tratados como problemas para o Corinthians: "Depay tem sido um problema praticamente desde sua assinatura, devido ao seu alto salário, um dos mais altos do Brasil, e às dívidas ainda existentes com o jogador."