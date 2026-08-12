'Vergonhoso', diz jornal espanhol sobre 'novela Memphis' no Corinthians Segundo nota divulgada pela equipe alvinegra, a decisão se deu por questões financeiras Estadão Conteúdo 12.08.26 10h22 Memphis Depay (Rodrigo Coca / Corinthians) A saída de Memphis Depay do Corinthians ganhou repercussão e teve espaço na mídia internacional. O jornal espanhol AS chamou o episódio de "vergonhoso". O clube paulista, após longas negociações, optou por não renovar com o jogador holandês e anunciou a decisão na última terça-feira, 11. Segundo nota divulgada pela equipe alvinegra, a decisão se deu por questões financeiras. Memphis chegou a passar por exames médicos e encaminhou a renovação, mas o Corinthians desistiu de última hora. Assim, o periódico repercutiu a novela da não renovação do atacante holandês com o time de São Paulo. A publicação chamou a decisão corintiana de "drástica" e relembrou que o assunto era discutido há muito tempo e se encaminhava para um desfecho positivo. "Quando tudo indicava que a trajetória de Depay no Brasil estava prestes a entrar em um novo capítulo, o Corinthians desistiu da negociação. A drástica decisão vem após meses de conversas, interrompidas pela Copa do Mundo, e com um acordo preliminar firmado no final de junho com os representantes do ex-jogador do Atlético de Madrid." Além disso, o jornal espanhol frisou que os valores envolvidos na contratação do holandês sempre foram tratados como problemas para o Corinthians: "Depay tem sido um problema praticamente desde sua assinatura, devido ao seu alto salário, um dos mais altos do Brasil, e às dívidas ainda existentes com o jogador." Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Corinthians novela Memphis COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Atacante do Remo confirma sondagem de Rússia e diz viver o melhor momento da carreira Atacante afirma que sondagem da Rússia não avançou e reforça foco nos 16 jogos restantes da temporada 13.08.26 14h11 FUTEBOL Remo: Símbolo do acesso à Série A, imagem de Nossa Senhora de Nazaré visita o Baenão Imagem peregrina percorreu áreas do estádio em um momento de fé e agradecimentos de dirigentes e funcionários 13.08.26 12h52 FUTEBOL Remo oficializa a contratação de atacante paraguaio até 2029; saiba quanto o Leão pagou Galeano estava no Mirassol-SP e chega ao Leão Azul para o restante da Série A 13.08.26 11h31 Carlos Ferreira Surto de lesões musculares na Série A 13.08.26 10h37 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Remo oficializa a contratação de atacante paraguaio até 2029; saiba quanto o Leão pagou Galeano estava no Mirassol-SP e chega ao Leão Azul para o restante da Série A 13.08.26 11h31 Futebol Atacante do Remo confirma sondagem de Rússia e diz viver o melhor momento da carreira Atacante afirma que sondagem da Rússia não avançou e reforça foco nos 16 jogos restantes da temporada 13.08.26 14h11 Futebol Em 'franca recuperação', João Lucas deve voltar ao Remo ainda neste Brasileirão Lateral direito rompeu o ligamento do joelho na sexta rodada da competição. Estimativa é que volta aconteça antes do previsto 13.08.26 15h47 Carlos Ferreira Surto de lesões musculares na Série A 13.08.26 10h37