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Venezuela é campeã mundial de beisebol contra os EUA em Miami e Trump volta a citar 'Statehood'

Estadão Conteúdo

A Venezuela fez história ao derrotar os Estados Unidos por 3 a 2, em Miami, e conquistar pela primeira vez o título do World Baseball Classic. O jogo decisivo foi marcado por equilíbrio e emoção até os últimos instantes, com virada nos momentos finais. No entanto, a vitória venezuelana ganhou ainda mais repercussão fora de campo após uma reação do presidente Donald Trump.

Em publicação nas redes sociais, o mandatário estadunidense voltou a sugerir que o país sul-americano poderia se tornar um estado norte-americano, repetindo a expressão "Statehood" - condição de ser um país ou parte de um país com governo próprio -, usada anteriormente em outras ocasiões.

Dentro de campo, o confronto foi decidido nos detalhes. A Venezuela abriu vantagem ao longo da partida e controlou o placar durante boa parte do jogo. A atuação consistente dos arremessadores também foi determinante para segurar o resultado até o fim.

O triunfo teve forte impacto no país. A presidente venezuelana Delcy Rodríguez celebrou o feito e classificou a conquista como um símbolo de união nacional, além de anunciar um dia de feriado no país em comemoração à conquista.

Além do significado esportivo, o título ocorreu em meio a um contexto político delicado envolvendo os dois países. Uma operação militar dos EUA em janeiro depôs o ditador venezuelano Nicolás Maduro e, desde então, a administração Trump está aumentando a pressão sobre partidários do líder deposto que agora governam a nação rica em petróleo.

Em meio a esse cenário, o título da seleção venezuelana sobre a americana teve uma repercussão global ainda maior.

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