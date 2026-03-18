Venezuela é campeã mundial de beisebol contra os EUA em Miami e Trump volta a citar 'Statehood' Estadão Conteúdo 18.03.26 10h42 A Venezuela fez história ao derrotar os Estados Unidos por 3 a 2, em Miami, e conquistar pela primeira vez o título do World Baseball Classic. O jogo decisivo foi marcado por equilíbrio e emoção até os últimos instantes, com virada nos momentos finais. No entanto, a vitória venezuelana ganhou ainda mais repercussão fora de campo após uma reação do presidente Donald Trump. Em publicação nas redes sociais, o mandatário estadunidense voltou a sugerir que o país sul-americano poderia se tornar um estado norte-americano, repetindo a expressão "Statehood" - condição de ser um país ou parte de um país com governo próprio -, usada anteriormente em outras ocasiões. Dentro de campo, o confronto foi decidido nos detalhes. A Venezuela abriu vantagem ao longo da partida e controlou o placar durante boa parte do jogo. A atuação consistente dos arremessadores também foi determinante para segurar o resultado até o fim. O triunfo teve forte impacto no país. A presidente venezuelana Delcy Rodríguez celebrou o feito e classificou a conquista como um símbolo de união nacional, além de anunciar um dia de feriado no país em comemoração à conquista. Além do significado esportivo, o título ocorreu em meio a um contexto político delicado envolvendo os dois países. Uma operação militar dos EUA em janeiro depôs o ditador venezuelano Nicolás Maduro e, desde então, a administração Trump está aumentando a pressão sobre partidários do líder deposto que agora governam a nação rica em petróleo. Em meio a esse cenário, o título da seleção venezuelana sobre a americana teve uma repercussão global ainda maior. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave beisebol Venezuela EUA campeã mundial, Trump COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES COPA DO BRAIL Júnior Rocha destaca postura do Paysandu após virada: 'Nossa equipe é a cara do nosso torcedor' Papão superou a Portuguesa-SP com gol no acréscimos e garantiu a vaga na quinta fase da Copa do Brasil 18.03.26 10h05 susto Avião do Botafogo apresenta problema antes da decolagem e clube adia viagem para São Paulo Equipe alvinegra vai enfrentar o Palmeiras nesta quarta-feira (18), no Allianz Parque, em São Paulo. 18.03.26 9h16 FUTEBOL Atacante de clube da Série B entra na mira do Remo para disputar da Série A; saiba mais Jogador Gabriel Taliari, de 28 anos, está no Juventude-RS 17.03.26 18h26 FUTEBOL Remo leva vantagem contra o Flamengo em jogos pela Série A do Brasileiro; veja números Equipe paraense supera o clube carioca nos jogos disputados na elite do futebol nacional 17.03.26 17h02 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Em virada heroica, Paysandu vence a Portuguesa e avança na Copa do Brasil; veja detalhes Os bicolores chegaram a perder por 2 a 0, mas dominaram o segundo tempo e saíram de campo com um a mais 17.03.26 23h35 FUTEBOL Após vitória pela Copa do Brasil, Paysandu provoca: 'Portuguesa é pizza' Papão sai de 2 a 0, vence por 3 a 2 fora de casa e garante vaga na quinta fase da competição 18.03.26 0h19 SÉRIE A Remo confirma a contratação do atacante Gabriel Poveda O Leão Azul segue contratando para melhorar o time em busca da primeira vitória na competição 17.03.26 22h11 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (18/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Brasileiro, Liga Europa, Copa do Brasil e Champions League movimentam o futebol nesta quarta-feira 18.03.26 7h00