Vampeta é condenado a pagar escola de filhas e pode perder medalha do penta; entenda

O ex-jogador de futebol, Vampeta, e sua ex-mulher foram condenados pela Justiça de São Paulo a pagar uma dívida de cerca de R$ 300 mil referente a mensalidades escolares não pagas das filhas do casal. A escola onde as crianças estudavam, localizada em Santana do Parnaíba, na Região Metropolitana de São Paulo, entrou com a ação que resultou na condenação. Com a decisão, Vampeta pode perder sua medalha conquistada durante a Copa do Mundo de 2002, bem como outros troféus.

A juíza responsável pelo caso, Renata Bittencourt Couto da Costa, determinou que Vampeta liste seus bens passíveis de penhora até o dia 29 de abril, sob pena de multa caso descumpra a ordem. A defesa da escola que entrou com a ação contra o ex-jogador listou os prêmios recebidos por ele entre 1998 e 2006, período em que ainda atuava profissionalmente.

Vale lembrar que Vampeta chegou a alegar à Justiça que não havia assinado qualquer contrato com a escola. No entanto, sua ex-mulher, Roberta Soares, afirmou que a dívida não foi quitada devido a atrasos no pagamento das pensões alimentícias por parte do ex-atleta.

As duas filhas de Vampeta e Roberta estudaram na escola na década de 2010, e a falta de pagamento resultou em uma dívida acumulada de R$ 214,8 mil. A correção monetária elevou o valor total da indenização para os R$ 300 mil determinados pela Justiça.