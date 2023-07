UFC 290: Alexandre Pantoja conquista cinturão dos pesos-moscas em luta épica contra Brandon Moreno

Na luta co-principal do UFC 290, o brasileiro Alexandre Pantoja protagonizou uma batalha de 25 minutos contra Brandon Moreno e saiu vitorioso, conquistando o cinturão dos pesos-moscas (57 kg) por decisão dividida dos juízes. Com essa vitória, o Brasil volta a ter um representante no topo da principal liga de MMA do mundo.

Pantoja avançou constantemente, mesmo sendo alvo dos golpes do mexicano durante todo o confronto. Com sua expertise no jogo de grappling, o brasileiro aproveitou as quedas em momentos cruciais da luta, convencendo dois dos três árbitros de que havia feito o suficiente para ter o braço erguido como vencedor.

Emocionado, Pantoja desabafou após a vitória: "Se vocês conhecerem minha história, vocês vão me amar. Minha esposa e meu filhos. Vocês não têm ideia. Eu posso sentir isso agora, tocar nesse cinturão. O Moreno evoluiu muito, não esperava que ele seria tão duro assim. Nos últimos anos eu trabalhei tão duro, deixei tudo para trás. Pai, você está orgulhoso de mim?".

Como foi o embate entre Pantoja e Moreno

A luta foi intensa desde os primeiros segundos, com Moreno encurtando a distância e pressionando Pantoja contra a grade. Após se soltar, o brasileiro acertou um golpe e derrubou o campeão. Embora Brandon tenha se recuperado e se levantado, ele sofreu nos momentos finais do assalto.

Atrás no placar, Moreno voltou com tudo no segundo round, acertando uma série de socos no rosto do brasileiro. O campeão conseguiu uma queda e buscou as costas de Pantoja. O desafiante se levantou, mas continuou sendo alvo de vários golpes de Brandon.

Com a luta praticamente empatada, os pesos-moscas continuaram com tudo, mas um golpe baixo involuntário de Pantoja interrompeu o duelo por alguns instantes. Na retomada, o brasileiro obteve uma queda e atacou as costas do mexicano, mas Brandon conseguiu se desvencilhar. Apesar do sangramento, os lutadores não diminuíram o ritmo e trocaram golpes na reta final do round.

No quarto assalto, Moreno acelerou o ritmo, conectando cruzados certeiros. Pantoja respondeu com uma bela queda, mas o campeão rapidamente se levantou. Atento, Pantoja segurou Brandon e levou a luta para o solo mais uma vez. Nos segundos finais, Moreno se levantou e trocou golpes limpos com o desafiante.

Exaustos, os atletas iniciaram o último round com mais cautela. Atrás no placar, o campeão partiu para cima e balançou Pantoja. Estrategicamente, o lutador de Arraial do Cabo (RJ) obteve uma nova queda para conter o ímpeto do mexicano. Na reta final do combate, o brasileiro encaixou um "mochilão" e atacou o pescoço de Moreno.