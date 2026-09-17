Torneio de Gaymada em Belém terá prêmio de R$ 2 mil Evento será realizado no dia 26 de setembro, na Aldeia Cabana, com inscrições para até 32 equipes e entrada gratuita; saiba como participar Hannah Franco 17.09.26 19h48 Gaymada em Belém terá torneio com esporte, inclusão e premiação (Marcos Barbosa/Agência Belém) Belém recebe, no dia 26 de setembro, um torneio de Gaymada voltado ao público LGBTQIAPN+. A programação será realizada a partir das 16h, na Aldeia Cabana de Cultura Amazônica David Miguel, e reúne esporte, inclusão, lazer e solidariedade. A entrada para o público é gratuita. A Gaymada é uma versão da tradicional queimada, também conhecida em diferentes regiões como "baleado" ou "caçador", adaptada para uma proposta de integração e valorização da diversidade. Promovido pela Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Semel), o evento resgata uma brincadeira que faz parte da cultura paraense há décadas. A realização também ocorre na véspera da 24ª Parada do Orgulho LGBTQIAPN+ do Pará, marcada para o domingo (27), em Belém. VEJA MAIS Leona Vingativa e Lupita Maravilha se enfrentam na 'Gaymada' em novo trabalho A disputa faz parte da gravação do novo clipe “Let’s Go To Hexa”, de Leona Vingativa Torneio de Gaymada LGBTQIA+ é disputado na Aldeia Cabana Atletas de diferentes bairros de Belém disputam prêmios. Gaymada em Belém terá até 32 equipes As inscrições para o torneio começaram nesta quinta-feira (17) e seguem até segunda-feira (21), por meio do formulário no link. Podem participar até 32 equipes, com cada grupo podendo cadastrar até 12 atletas, sendo 10 titulares e dois reservas. No formulário, é necessário informar o nome da equipe e os dados do representante responsável pela inscrição. Para competir cada atleta deverá entregar 1 kg de alimento não perecível no dia do Congresso Técnico. A equipe campeã poderá escolher a instituição beneficente que receberá todos os alimentos arrecadados durante a ação. Como funciona o torneio de Gaymada? As partidas seguem como base as regras tradicionais da queimada. A equipe vence quando consegue eliminar todos os adversários ou termina o tempo regulamentar com o maior número de jogadores em quadra. Além da competição, a programação foi pensada para promover a convivência entre os participantes e incentivar a ocupação de espaços públicos por meio do esporte e do lazer. Segundo o secretário da Semel, André Martha, a Gaymada é praticada há mais de 30 anos no Pará, mas estava há alguns anos sem ser realizada em Belém. A proposta, segundo ele, é recuperar essa tradição e associá-la à inclusão da população LGBTQIAPN+. "É um torneio para o resgate cultural, da gente resgatar essa brincadeira que é muito legal, muito divertida de assistir e é inclusiva", disse o secretário. "A gente também trabalha a questão da inclusão das pessoas LGBTQIAPN+ e mostra que a Prefeitura de Belém está pensando no esporte como um todo, não só para o desenvolvimento de atletas, mas também no esporte para toda vida. [...] A Gaymada é um grande evento que eu tenho certeza que vai ser um sucesso", completou. Premiação da Gaymada em Belém Além do troféu e das medalhas, as equipes que chegarem às primeiras colocações receberão premiação em dinheiro. 1º lugar: R$ 2 mil, troféu e medalhas; 2º lugar: R$ 1,5 mil e medalhas; 3º lugar: R$ 1 mil e medalhas. Evento terá testes de ISTs e distribuição de preservativos A programação também contará com uma ação da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma). Uma tenda será instalada no local para oferecer testes rápidos gratuitos para ISTs e distribuição de preservativos. A iniciativa integra as ações de saúde e conscientização previstas para o evento, que busca unir a prática esportiva à promoção do respeito, da diversidade e da inclusão social. Serviço Data: sábado, 26 de setembro de 2026 Horário: a partir das 16h Local: Aldeia Cabana de Cultura Amazônica David Miguel Endereço: Avenida Pedro Miranda, 2060, Pedreira, Belém Entrada: gratuita Inscrições: de 17 a 21 de setembro Limite: 32 equipes Formato: até 12 atletas por equipe Ação solidária: 1 kg de alimento não perecível por atleta Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave gaymada belém lgbtqiap+ COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 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