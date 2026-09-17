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Torneio de Gaymada em Belém terá prêmio de R$ 2 mil

Evento será realizado no dia 26 de setembro, na Aldeia Cabana, com inscrições para até 32 equipes e entrada gratuita; saiba como participar

Hannah Franco
fonte

Gaymada em Belém terá torneio com esporte, inclusão e premiação (Marcos Barbosa/Agência Belém)

Belém recebe, no dia 26 de setembro, um torneio de Gaymada voltado ao público LGBTQIAPN+. A programação será realizada a partir das 16h, na Aldeia Cabana de Cultura Amazônica David Miguel, e reúne esporte, inclusão, lazer e solidariedade. A entrada para o público é gratuita.

A Gaymada é uma versão da tradicional queimada, também conhecida em diferentes regiões como "baleado" ou "caçador", adaptada para uma proposta de integração e valorização da diversidade. 

Promovido pela Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Semel), o evento resgata uma brincadeira que faz parte da cultura paraense há décadas. 

A realização também ocorre na véspera da 24ª Parada do Orgulho LGBTQIAPN+ do Pará, marcada para o domingo (27), em Belém.

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Gaymada em Belém terá até 32 equipes

As inscrições para o torneio começaram nesta quinta-feira (17) e seguem até segunda-feira (21), por meio do formulário no link. Podem participar até 32 equipes, com cada grupo podendo cadastrar até 12 atletas, sendo 10 titulares e dois reservas.

No formulário, é necessário informar o nome da equipe e os dados do representante responsável pela inscrição. Para competir cada atleta deverá entregar 1 kg de alimento não perecível no dia do Congresso Técnico.

A equipe campeã poderá escolher a instituição beneficente que receberá todos os alimentos arrecadados durante a ação.

Como funciona o torneio de Gaymada?

As partidas seguem como base as regras tradicionais da queimada. A equipe vence quando consegue eliminar todos os adversários ou termina o tempo regulamentar com o maior número de jogadores em quadra.

Além da competição, a programação foi pensada para promover a convivência entre os participantes e incentivar a ocupação de espaços públicos por meio do esporte e do lazer.

Segundo o secretário da Semel, André Martha, a Gaymada é praticada há mais de 30 anos no Pará, mas estava há alguns anos sem ser realizada em Belém. A proposta, segundo ele, é recuperar essa tradição e associá-la à inclusão da população LGBTQIAPN+.

"É um torneio para o resgate cultural, da gente resgatar essa brincadeira que é muito legal, muito divertida de assistir e é inclusiva", disse o secretário.

"A gente também trabalha a questão da inclusão das pessoas LGBTQIAPN+ e mostra que a Prefeitura de Belém está pensando no esporte como um todo, não só para o desenvolvimento de atletas, mas também no esporte para toda vida. [...] A Gaymada é um grande evento que eu tenho certeza que vai ser um sucesso", completou.

Premiação da Gaymada em Belém

Além do troféu e das medalhas, as equipes que chegarem às primeiras colocações receberão premiação em dinheiro.

  • 1º lugar: R$ 2 mil, troféu e medalhas;

  • 2º lugar: R$ 1,5 mil e medalhas;

  • 3º lugar: R$ 1 mil e medalhas.

Evento terá testes de ISTs e distribuição de preservativos

A programação também contará com uma ação da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma). Uma tenda será instalada no local para oferecer testes rápidos gratuitos para ISTs e distribuição de preservativos.

A iniciativa integra as ações de saúde e conscientização previstas para o evento, que busca unir a prática esportiva à promoção do respeito, da diversidade e da inclusão social.

Serviço

Data: sábado, 26 de setembro de 2026
Horário: a partir das 16h
Local: Aldeia Cabana de Cultura Amazônica David Miguel
Endereço: Avenida Pedro Miranda, 2060, Pedreira, Belém
Entrada: gratuita
Inscrições: de 17 a 21 de setembro
Limite: 32 equipes
Formato: até 12 atletas por equipe
Ação solidária: 1 kg de alimento não perecível por atleta

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Esportes
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