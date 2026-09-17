Remo: Tonhão explica a falta de mais contratações na janela de transferência Tonhão afirmou que não iria trazer jogador por trazer, mas sim atletas comprometidos com o clube Fábio Will 17.09.26 12h59 Tonhão deu exemplos de negociações que não deram certo (Reprodução / Rádio Liberal +) O presidente do Remo Antônio Carlos Teixeira esteve na coletiva de apresentação do técnico Thiago Carpini. O mandatário azulino falou com o jornalista Rodolfo Souza, da Rádio Liberal + e explicou os motivos do Remo não ter contratado mais na janela de transferência. “A gente procura não contratar por contratar. Daquilo que o treinador [Condé] solicitou, nós trouxemos. Não podíamos trazer atletas se não fosse com uma qualidade maior do que os jogadores que estão aqui, além de trazer atletas com a necessidade que o treinador apontasse. Em cima disso tudo tivemos dificuldade do jogador querer jogar no Remo, pois acima de tudo os atletas tem que ter vontade. Os últimos dois jogadores contratados (Marlo e Galeano) e demostraram e facilitaram para que estivessem aqui”, disse. Chico da Costa Tonhão deu o exemplo do atacante Chico da Costa, que estava no Cruzeiro-MG, mas foi pouco utilizado pelo clube mineiro na temporada. O presidente azulino afirmou que foram feitas inúmeras tentativas de contratação do atleta, que não fez questão de jogar em Belém pelo clube paraense. “Vou citar uma situação, o Chico da Costa, onde fizemos inúmeras tentativas e o Cruzeiro ia nos ajudar nesse sentido, mas ele não quis vir. Ele foi para o Fortaleza, talvez com uma cidade praiana, talvez seja isso que tenha atraído ele. Tentativas foram inúmeras, mas trazer por trazer não. Temos que ter responsabilidade, no meu caso hoje seria fácil trazer dois, três jogadores para agradar a torcida, mas isso não faz parte da minha linha de conduta”, falou. O Remo encerrou a janela de transferência com as contratações do lateral Marlon, dos zagueiros Zé Ivaldo e Matheus Felipe, além do volante Edson Fernando e do atacante Galeano. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes remo remo série a tonhão remo futebol janela de transfeência COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO Futebol Remo e Santos têm baixas para duelo no Mangueirão Leão não terá Jajá, lesionado após a partida contra o Bahia, enquanto Peixe também chega a Belém com jogadores fora do confronto deste sábado 17.09.26 20h48 Não quer mais Remo ainda tenta dispensar alguns jogadores: 'Não conseguimos um acordo' Presidente do clube, Antônio Carlos Teixeira comentou sobre a situação em entrevista ao Grupo Liberal 17.09.26 16h56 Problema Jajá sofre lesão dupla e desfalca o Remo contra o Santos Artilheiro da equipe no Brasileirão, atacante volta a ficar fora de um jogo na competição 17.09.26 16h09 Arrependimento Tonhão vê atitude 'infeliz' e exalta Neymar: 'Um craque' Em entrevista exclusiva ao Grupo Liberal, presidente do Remo lembrou da confusão com camisa 10 do Santos 17.09.26 15h33 MAIS LIDAS EM ESPORTES Não quer mais Remo ainda tenta dispensar alguns jogadores: 'Não conseguimos um acordo' Presidente do clube, Antônio Carlos Teixeira comentou sobre a situação em entrevista ao Grupo Liberal 17.09.26 16h56 Futebol Remo e Santos têm baixas para duelo no Mangueirão Leão não terá Jajá, lesionado após a partida contra o Bahia, enquanto Peixe também chega a Belém com jogadores fora do confronto deste sábado 17.09.26 20h48 Libertadores Flamengo passa sufoco, mas empata com Independiente del Valle e está na semi da Libertadores O Flamengo não mostrou aquele futebol que a torcida está acostumada, muito menos foi competitivo, acumulando erros e deixando o jogo nas mãos dos equatorianos 17.09.26 23h47 FUTEBOL De Macapá ao Baenão: conheça a história do Leão de pedra do Remo Escultura foi feita no Amapá, viajou no porão de um navio e é um dos maiores símbolos da torcida do Remo 13.09.26 7h30