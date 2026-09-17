Remo: Tonhão explica a falta de mais contratações na janela de transferência

O presidente do Remo Antônio Carlos Teixeira esteve na coletiva de apresentação do técnico Thiago Carpini. O mandatário azulino falou com o jornalista Rodolfo Souza, da Rádio Liberal + e explicou os motivos do Remo não ter contratado mais na janela de transferência.

“A gente procura não contratar por contratar. Daquilo que o treinador [Condé] solicitou, nós trouxemos. Não podíamos trazer atletas se não fosse com uma qualidade maior do que os jogadores que estão aqui, além de trazer atletas com a necessidade que o treinador apontasse. Em cima disso tudo tivemos dificuldade do jogador querer jogar no Remo, pois acima de tudo os atletas tem que ter vontade. Os últimos dois jogadores contratados (Marlo e Galeano) e demostraram e facilitaram para que estivessem aqui”, disse.

Chico da Costa

Tonhão deu o exemplo do atacante Chico da Costa, que estava no Cruzeiro-MG, mas foi pouco utilizado pelo clube mineiro na temporada. O presidente azulino afirmou que foram feitas inúmeras tentativas de contratação do atleta, que não fez questão de jogar em Belém pelo clube paraense.

“Vou citar uma situação, o Chico da Costa, onde fizemos inúmeras tentativas e o Cruzeiro ia nos ajudar nesse sentido, mas ele não quis vir. Ele foi para o Fortaleza, talvez com uma cidade praiana, talvez seja isso que tenha atraído ele. Tentativas foram inúmeras, mas trazer por trazer não. Temos que ter responsabilidade, no meu caso hoje seria fácil trazer dois, três jogadores para agradar a torcida, mas isso não faz parte da minha linha de conduta”, falou.

O Remo encerrou a janela de transferência com as contratações do lateral Marlon, dos zagueiros Zé Ivaldo e Matheus Felipe, além do volante Edson Fernando e do atacante Galeano.