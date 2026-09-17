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Tonhão vê atitude 'infeliz' e exalta Neymar: 'Um craque'

Em entrevista exclusiva ao Grupo Liberal, presidente do Remo lembrou da confusão com camisa 10 do Santos

Junior Cunha
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Tonhão se desculpou pela confusão com o atacante do Santos. (Foto: Samara Miranda/Remo)

Às véspera do quarto duelo com o Santos na temporada, o assunto Neymar voltou a rondar o Estádio Banpará Baenão. Embora o camisa 10 santista não esteja em condições de estar em campo neste sábado (19), quando as equipes duelam em Belém, ele segue sendo o foco central do confronto com o Remo por conta das confusões no último jogo entre os times.

Personagem daquele duelo, o presidente do Remo, Antônio Carlos Teixeira, voltou a tocar no assunto. Na ocasião, ele e Neymar tiveram um intenso bate boca na área dos vestiários, com o mandatário azulino dando entrevistas em seguida chamando o atacante de "vagabundo".

Passados cerca de 40 dias do confronto, Tonhão fez uma reflexão sobre o caso e mudou o discurso. Em entrevista exclusiva ao Grupo Liberal nesta quinta-feira (17), após a apresentação do técnico Thiago Carpini, o presidente do Remo classificou a situação como "infeliz" e exaltou a qualidade de Neymar. 

"Toda ação corresponde a uma reação. Mas aí já passou. [O Neymar] É um grande jogador de futebol, um craque, mas naquele momento foi infeliz e, talvez, eu também tenha exagerado nas minhas palavras", declarou. 

Em agosto deste ano, Leão e Peixe jogaram pela fase de oitavas da Copa do Brasil. Na ocasião, empate sem gols na Vila Belmiro e vitória santista por 1 a 0 em Belém, que deu a classificação às quartas de final ao Santos e, consequentemente, eliminou o Remo. 

Na época, o caso rendeu diversos memes, com Neymar publicando no Instagram uma foto com a legenda "vagabundiando", em alusão a declaração do presidente do Remo. 

image Neymar provoca presidente do Remo. (Divulgação/ Instagram)

Além disso, dias depois o site oficial do clube azulino foi hackeado e dizeres a favor de Neymar foram publicados no local com uma montagem dos dois fazendo referência ao filme "As branquelas".

Já no Brasileirão, o primeiro encontro entre as duas equipes terminou com vitória santista. Na Vila Belmiro, Neymar foi decisivo com uma assistência para Thaciano abrir o placar e depois iniciando a jogada que terminou com Moisés marcando o segundo gol do Santos.

Neste sábado (19), o quarto e último encontro entre Remo e Santos será às 18h30 no Estádio do Mangueirão. Para os santistas, o confronto vale um passo gigante na briga pela estabilidade no Brasileirão, enquanto que para o Remo vale a sobrevida contra o rebaixamento.

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