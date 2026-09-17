Tonhão vê atitude 'infeliz' e exalta Neymar: 'Um craque' Em entrevista exclusiva ao Grupo Liberal, presidente do Remo lembrou da confusão com camisa 10 do Santos Junior Cunha 17.09.26 15h33 Tonhão se desculpou pela confusão com o atacante do Santos. (Foto: Samara Miranda/Remo) Às véspera do quarto duelo com o Santos na temporada, o assunto Neymar voltou a rondar o Estádio Banpará Baenão. Embora o camisa 10 santista não esteja em condições de estar em campo neste sábado (19), quando as equipes duelam em Belém, ele segue sendo o foco central do confronto com o Remo por conta das confusões no último jogo entre os times. Personagem daquele duelo, o presidente do Remo, Antônio Carlos Teixeira, voltou a tocar no assunto. Na ocasião, ele e Neymar tiveram um intenso bate boca na área dos vestiários, com o mandatário azulino dando entrevistas em seguida chamando o atacante de "vagabundo". Passados cerca de 40 dias do confronto, Tonhão fez uma reflexão sobre o caso e mudou o discurso. Em entrevista exclusiva ao Grupo Liberal nesta quinta-feira (17), após a apresentação do técnico Thiago Carpini, o presidente do Remo classificou a situação como "infeliz" e exaltou a qualidade de Neymar. "Toda ação corresponde a uma reação. Mas aí já passou. [O Neymar] É um grande jogador de futebol, um craque, mas naquele momento foi infeliz e, talvez, eu também tenha exagerado nas minhas palavras", declarou. Em agosto deste ano, Leão e Peixe jogaram pela fase de oitavas da Copa do Brasil. Na ocasião, empate sem gols na Vila Belmiro e vitória santista por 1 a 0 em Belém, que deu a classificação às quartas de final ao Santos e, consequentemente, eliminou o Remo. Na época, o caso rendeu diversos memes, com Neymar publicando no Instagram uma foto com a legenda "vagabundiando", em alusão a declaração do presidente do Remo. Neymar provoca presidente do Remo. (Divulgação/ Instagram) Além disso, dias depois o site oficial do clube azulino foi hackeado e dizeres a favor de Neymar foram publicados no local com uma montagem dos dois fazendo referência ao filme "As branquelas". Já no Brasileirão, o primeiro encontro entre as duas equipes terminou com vitória santista. Na Vila Belmiro, Neymar foi decisivo com uma assistência para Thaciano abrir o placar e depois iniciando a jogada que terminou com Moisés marcando o segundo gol do Santos. Neste sábado (19), o quarto e último encontro entre Remo e Santos será às 18h30 no Estádio do Mangueirão. Para os santistas, o confronto vale um passo gigante na briga pela estabilidade no Brasileirão, enquanto que para o Remo vale a sobrevida contra o rebaixamento. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO Futebol Remo e Santos têm baixas para duelo no Mangueirão Leão não terá Jajá, lesionado após a partida contra o Bahia, enquanto Peixe também chega a Belém com jogadores fora do confronto deste sábado 17.09.26 20h48 Não quer mais Remo ainda tenta dispensar alguns jogadores: 'Não conseguimos um acordo' Presidente do clube, Antônio Carlos Teixeira comentou sobre a situação em entrevista ao Grupo Liberal 17.09.26 16h56 Problema Jajá sofre lesão dupla e desfalca o Remo contra o Santos Artilheiro da equipe no Brasileirão, atacante volta a ficar fora de um jogo na competição 17.09.26 16h09 Arrependimento Tonhão vê atitude 'infeliz' e exalta Neymar: 'Um craque' Em entrevista exclusiva ao Grupo Liberal, presidente do Remo lembrou da confusão com camisa 10 do Santos 17.09.26 15h33 MAIS LIDAS EM ESPORTES Não quer mais Remo ainda tenta dispensar alguns jogadores: 'Não conseguimos um acordo' Presidente do clube, Antônio Carlos Teixeira comentou sobre a situação em entrevista ao Grupo Liberal 17.09.26 16h56 Futebol Remo e Santos têm baixas para duelo no Mangueirão Leão não terá Jajá, lesionado após a partida contra o Bahia, enquanto Peixe também chega a Belém com jogadores fora do confronto deste sábado 17.09.26 20h48 Libertadores Flamengo passa sufoco, mas empata com Independiente del Valle e está na semi da Libertadores O Flamengo não mostrou aquele futebol que a torcida está acostumada, muito menos foi competitivo, acumulando erros e deixando o jogo nas mãos dos equatorianos 17.09.26 23h47 FUTEBOL De Macapá ao Baenão: conheça a história do Leão de pedra do Remo Escultura foi feita no Amapá, viajou no porão de um navio e é um dos maiores símbolos da torcida do Remo 13.09.26 7h30