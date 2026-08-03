Torcedores do Santos aguardam jogadores na porta de hotel em Belém Dezenas de santistas se reuniram na noite desta segunda-feira (3) em busca de fotos e autógrafos antes da decisão contra o Remo Hannah Franco 03.08.26 22h15 Torcedores do Santos aguardam jogadores em hotel de Belém após desembarque sem Neymar. (Arquivo O Liberal) Dezenas de torcedores do Santos se concentraram na porta de um hotel localizado no bairro de Nazaré, em Belém, na noite desta segunda-feira (3), para recepcionar a delegação santista antes do confronto decisivo contra o Remo, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Com camisas do clube e celulares em mãos, os fãs aguardaram a chegada dos jogadores na expectativa de conseguir fotos, autógrafos e um contato mais próximo com os atletas. VEJA MAIS Belém recebe pela primeira vez a taça oficial da Copa do Brasil; saiba como visitar Exposição ocorre até terça-feira (4), dia do jogo entre Remo e Santos, pelas oitavas de final do torneio. VÍDEO: Sem Neymar, elenco do Santos desembarca em Belém para decisão contra o Remo Jogadores chegaram à capital paraense nesta segunda-feira (3); torcida azulina já esgotou os ingressos do lado A do Mangueirão Imagens registradas no local mostram a movimentação dos santistas em frente ao hotel, onde a delegação está hospedada. O elenco alvinegro chegou à capital paraense no início da tarde desta segunda, mas sem o atacante Neymar, que não acompanhou a delegação. O perfil oficial do Santos publicou imagens da chegada dos jogadores ao aeroporto da capital paraense. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)A mobilização dos torcedores em Belém reflete a força da torcida santista no Brasil. Segundo pesquisa divulgada pelo Datafolha em julho deste ano, o Santos ocupa a 11ª posição entre as maiores torcidas do país, sendo citado por 2% dos entrevistados. O Santos enfrenta o Remo nesta terça-feira (4), às 21h30, no Estádio do Mangueirão. Após o empate sem gols no jogo de ida, na Vila Belmiro, quem vencer garante vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Santos FC Neymar Copa do Brasil COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Cabeça erguida, acima de tudo 06.08.26 15h15 FUTEBOL Zagueiro que estava na Série D é contratado pelo Paysandu; saiba mais Lucas Rodrigues, de 24 anos, chega por empréstimo do América-RN 06.08.26 13h34 FUTEBOL CBF define arbitragem para o jogo entre Remo x Atlético-MG pela Série A; saiba quem é Árbitro catarinense Ramon Abatti Abel apita o confronto deste sábado (8), no Mangueirão 06.08.26 12h56 FUTEBOL Comentarista da Globo defende Neymar e critica envolvidos em confusão com Remo Paulo Nunes afirmou que atacante do Santos foi provocado após a classificação na Copa do Brasil e considerou exagerada a reação de integrantes do clube paraense 06.08.26 11h26 MAIS LIDAS EM ESPORTES CELEBRIDADES Mbappé publica foto assistindo filme sobre Elize Matsunaga com suposta namorada Registro compartilhado pelo atacante francês movimentou as redes sociais e chamou a atenção por mostrar, ao fundo, uma cena do longa brasileiro na companhia de Ester Expósito 04.08.26 21h45 FUTEBOL Remo garante renda milionária em jogo contra o Santos; veja quanto o Leão Azul arrecadou Borderô da partida pelas oitavas de final da Copa do Brasil aponta arrecadação acima de R$ 2,8 milhões 05.08.26 14h00 FIQUE DE OLHO! Copa do Brasil tem classificados às quartas; saiba datas, horários e formato do sorteio Confrontos e mandos de campo da próxima fase serão definidos na sede da Confederação Brasileira de Futebol, no Rio 06.08.26 22h32 Futebol Bonifazi cobra autocrítica e diz que Paysandu só depende de si na Série C Lateral-esquerdo destaca trabalho para corrigir falhas defensivas, valoriza período sem jogos e pede concentração diante do lanterna Confiança, segunda-feira, na Curuzu 06.08.26 21h20