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Torcedores do Santos aguardam jogadores na porta de hotel em Belém

Dezenas de santistas se reuniram na noite desta segunda-feira (3) em busca de fotos e autógrafos antes da decisão contra o Remo

Hannah Franco
fonte

Torcedores do Santos aguardam jogadores em hotel de Belém após desembarque sem Neymar. (Arquivo O Liberal)

Dezenas de torcedores do Santos se concentraram na porta de um hotel localizado no bairro de Nazaré, em Belém, na noite desta segunda-feira (3), para recepcionar a delegação santista antes do confronto decisivo contra o Remo, pelas oitavas de final da Copa do Brasil.

Com camisas do clube e celulares em mãos, os fãs aguardaram a chegada dos jogadores na expectativa de conseguir fotos, autógrafos e um contato mais próximo com os atletas.

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Imagens registradas no local mostram a movimentação dos santistas em frente ao hotel, onde a delegação está hospedada.

O elenco alvinegro chegou à capital paraense no início da tarde desta segunda, mas sem o atacante Neymar, que não acompanhou a delegação. O perfil oficial do Santos publicou imagens da chegada dos jogadores ao aeroporto da capital paraense.

A mobilização dos torcedores em Belém reflete a força da torcida santista no Brasil. Segundo pesquisa divulgada pelo Datafolha em julho deste ano, o Santos ocupa a 11ª posição entre as maiores torcidas do país, sendo citado por 2% dos entrevistados.

O Santos enfrenta o Remo nesta terça-feira (4), às 21h30, no Estádio do Mangueirão. Após o empate sem gols no jogo de ida, na Vila Belmiro, quem vencer garante vaga nas quartas de final da Copa do Brasil.

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