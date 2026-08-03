Torcedores do Santos aguardam jogadores na porta de hotel em Belém

Dezenas de torcedores do Santos se concentraram na porta de um hotel localizado no bairro de Nazaré, em Belém, na noite desta segunda-feira (3), para recepcionar a delegação santista antes do confronto decisivo contra o Remo, pelas oitavas de final da Copa do Brasil.

Com camisas do clube e celulares em mãos, os fãs aguardaram a chegada dos jogadores na expectativa de conseguir fotos, autógrafos e um contato mais próximo com os atletas.

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Imagens registradas no local mostram a movimentação dos santistas em frente ao hotel, onde a delegação está hospedada.

O elenco alvinegro chegou à capital paraense no início da tarde desta segunda, mas sem o atacante Neymar, que não acompanhou a delegação. O perfil oficial do Santos publicou imagens da chegada dos jogadores ao aeroporto da capital paraense.

A mobilização dos torcedores em Belém reflete a força da torcida santista no Brasil. Segundo pesquisa divulgada pelo Datafolha em julho deste ano, o Santos ocupa a 11ª posição entre as maiores torcidas do país, sendo citado por 2% dos entrevistados.

O Santos enfrenta o Remo nesta terça-feira (4), às 21h30, no Estádio do Mangueirão. Após o empate sem gols no jogo de ida, na Vila Belmiro, quem vencer garante vaga nas quartas de final da Copa do Brasil.