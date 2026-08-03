Piloto paraense conquista terceiro lugar no Campeonato Brasileiro de Enduro de Regularidade

O piloto paraense Leonardo Costa, natural de Barcarena, encerrou a temporada do Campeonato Brasileiro de Enduro de Regularidade com um importante resultado para o esporte off-road do Estado. Representando a equipe CVP Racing, ele garantiu o terceiro lugar no ranking geral da categoria Over 45, após a disputa da etapa final da competição, realizada em Juiz de Fora (MG).

O pódio coroou uma temporada marcada pela regularidade do piloto nas sete etapas do campeonato, consolidando-o entre os principais competidores da categoria no país.

Antes da decisão nacional, Leonardo também obteve destaque no Campeonato Paraense. No dia 25 de julho, conquistou o terceiro lugar na modalidade Rally durante o tradicional Rallye do Sol. Logo após a prova estadual, seguiu para Minas Gerais, onde enfrentou os principais nomes do enduro de regularidade brasileiro na etapa decisiva da competição.

A edição deste ano do Campeonato Brasileiro foi composta por sete etapas disputadas em diferentes regiões do país: Rallye Cerapió (Ceará/Piauí), Enduro dos Pampas (Rio Grande do Sul), Enduro da Terra Santa (Bahia), Enduro dos Ipês (Minas Gerais), Enduro da Polenta (Espírito Santo), Enduro das Cachoeiras (Paraná/Santa Catarina) e Rallye Ibitipoca Off Road, em Minas Gerais, responsável por encerrar a temporada.

Com atuações consistentes ao longo do calendário, Leonardo Costa assegurou a terceira colocação geral da categoria Over 45 e levou o Pará ao pódio de uma das principais competições de enduro de regularidade do país.