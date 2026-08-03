Piloto paraense conquista terceiro lugar no Campeonato Brasileiro de Enduro de Regularidade Leonardo Costa, natural de Barcarena, garantiu posição após a disputa da etapa final, em Juiz de Fora (MG). Caio Maia 03.08.26 16h28 Leonardo Costa, natural de Barcarena, garantiu posição após a disputa da etapa final, em Juiz de Fora (MG). (Divulgação) O piloto paraense Leonardo Costa, natural de Barcarena, encerrou a temporada do Campeonato Brasileiro de Enduro de Regularidade com um importante resultado para o esporte off-road do Estado. Representando a equipe CVP Racing, ele garantiu o terceiro lugar no ranking geral da categoria Over 45, após a disputa da etapa final da competição, realizada em Juiz de Fora (MG). O pódio coroou uma temporada marcada pela regularidade do piloto nas sete etapas do campeonato, consolidando-o entre os principais competidores da categoria no país. Antes da decisão nacional, Leonardo também obteve destaque no Campeonato Paraense. No dia 25 de julho, conquistou o terceiro lugar na modalidade Rally durante o tradicional Rallye do Sol. Logo após a prova estadual, seguiu para Minas Gerais, onde enfrentou os principais nomes do enduro de regularidade brasileiro na etapa decisiva da competição. A edição deste ano do Campeonato Brasileiro foi composta por sete etapas disputadas em diferentes regiões do país: Rallye Cerapió (Ceará/Piauí), Enduro dos Pampas (Rio Grande do Sul), Enduro da Terra Santa (Bahia), Enduro dos Ipês (Minas Gerais), Enduro da Polenta (Espírito Santo), Enduro das Cachoeiras (Paraná/Santa Catarina) e Rallye Ibitipoca Off Road, em Minas Gerais, responsável por encerrar a temporada. Com atuações consistentes ao longo do calendário, Leonardo Costa assegurou a terceira colocação geral da categoria Over 45 e levou o Pará ao pódio de uma das principais competições de enduro de regularidade do país. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes jornal amazônia mais esportes COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Mais Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM MAIS ESPORTES MMA Sport Club UFC lança UFC Ultimate Gym Upgrade, concurso para instituições sociais de todo o Brasil 04.08.26 14h11 VÕLEI Remo inicia disputa da Superliga C de vôlei em busca de vaga na fase nacional; saiba detalhes Competição será disputada em Manaus (AM) e Remo tenta conquistar o tricampeonato consecutivo da etapa Norte 04.08.26 12h31 Tênis Troféu Mário Ruben começa nesta terça (4) e reúne destaques do tênis paraense Competição será disputada até sábado (8), nas quadras do Racket Club, que fica na Rua dos Timbiras, no bairro Batista Campos, e terá confrontos nas categorias Aberta e Master. 04.08.26 7h00 Mais Esportes Piloto paraense conquista terceiro lugar no Campeonato Brasileiro de Enduro de Regularidade Leonardo Costa, natural de Barcarena, garantiu posição após a disputa da etapa final, em Juiz de Fora (MG). 03.08.26 16h28 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol 'Lei do ex' encerra sonho da Copa do Brasil; Remo perde para o Santos em um Mangueirção lotado Com um jogador a menos desde o primeiro tempo, Leão resiste à pressão, mas vê Rony, revelado pelo clube, marcar após assistência de Neymar e eliminar os azulinos nas oitavas de final da Copa do Brasil 04.08.26 23h48 DUPLA DA DECISÃO Rony e Neymar fazem 'selfie da vitória' após Santos eliminar o Remo no Mangueirão Atacantes publicaram uma selfie juntos após a classificação na Copa do Brasil 05.08.26 0h05 CELEBRIDADES Mbappé publica foto assistindo filme sobre Elize Matsunaga com suposta namorada Registro compartilhado pelo atacante francês movimentou as redes sociais e chamou a atenção por mostrar, ao fundo, uma cena do longa brasileiro na companhia de Ester Expósito 04.08.26 21h45 'VAI TOMAR NO...' Neymar é recepcionado pela torcida do Remo com xingamento no Mangueirão Camisa 10 do Santos foi alvo de gritos antes da bola rolar pelas oitavas da Copa do Brasil e respondeu com um aceno para os torcedores azulinos 04.08.26 21h03