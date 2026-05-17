Tiago Volpi faz 18ª de pênalti na carreira e Red Bull Bragantino supera Vitória no Brasileirão

Com um gol do goleiro Tiago Volpi, cobrando pênalti, e outro de Lucas Barbosa, nos acréscimos, o Red Bull Bragantino ganhou por 2 a 0 do Vitória, neste domingo, no estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP), pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Este foi o 18º gol de Tiago Volpi na carreira, o primeiro pelo time do interior paulista. Nos últimos minutos de jogo, o time paulista ainda perdeu um pênalti, cobrado por Eduardo Sasha e defendido por Lucas Arcanjo.

Aos 34 anos, o catarinense Tiago Volpi já defendeu clubes como São Paulo e Grêmio, mas também já atuou no México, defendendo o Querétano e depois o Toluca, onde começou a bater pênaltis e marcou 15 gols. Ele anotou mais dois pelo Grêmio e agora um pelo Bragantino. Rogério Ceni, atual técnico do Bahia, é o goleiro recordista mundial: fez 69 gols de pênaltis.

Esta vitória foi importante para o Red Bull Bragantino, que vinha de derrota por 2 a 0 para o Santos e de eliminação na Copa do Brasil para o Mirassol. Agora, soma 23 pontos e ocupa a sexta posição. A diferença para o Vitória não é tão grande, porém, deixa o time baiano com 19, em 14º lugar.

O Vitória vinha de uma grande conquista na Copa do Brasil ao eliminar o Flamengo e ir para as oitavas de final. Além disso está nas semifinais da Copa do Nordeste após eliminar o Ceará. No Brasileirão não perdia há quatro rodadas, porém, continua sem vencer como visitante.

No primeiro tempo só deu Bragantino, que a pedido do técnico Vagner Mancini forçou as finalizações, mesmo de longa distância. Desta forma, já tinha acertado a trave com Juninho Capixaba e assustado em chutes de Gustavo Marques e Isidro Pitta, defendidos pelo goleiro Lucas Arcanjo.

Mas o gol saiu somente num pênalti apontado pelo VAR, quando a bola bateu no braço de Zé Vitor após uma dividida no alto com Pedro Henrique. O lance foi muito contestado pelos baianos. Na cobrança, com tranquilidade, Volpi converteu, aos 40 minutos, com um chute seco no lado direito do goleiro adversário.

Se não tinha levado nenhum perigo a Tiago Volpi no primeiro tempo, na parte final o Vitória voltou com mais intensidade mesmo debaixo de chuva. Mas ao sair mais ao ataque, cedeu espaços para os contra-ataques perigosos do Bragantino, que teve duas boas chances para ampliar o placar.

Depois da pressão inicial, o Bragantino soube administrar bem a vantagem, mas, de novo, mostrou dificuldades para marcar mais gols. Aos 43 minutos ainda perdeu um pênalti cometido por Caíque em cima de Gustavinho. O atacante Eduardo Sasha cobrou e Lucas Arcanjo defendeu.

A torcida, antes disso, tinha gritado o nome de Tiago Volpi, que obedeceu ao técnico Vagner Mancini e não foi para a cobrança. A ideia era 'dar moral' para Sasha, que já tinha perdido uma penalidade diante do River Plate, recentemente, na derrota por 1 a 0.

Mas, nos acréscimos, saiu o segundo gol do time da casa. Fernando puxou o contra-ataque pelo lado esquerdo e cruzou para o outro lado, para o complemento de Lucas Barbosa: 2 a 0, aos 54 minutos.

No meio de semana, o Red Bull Bragantino enfrenta o River Plate, na Argentina, pela quinta rodada do Grupo H da Copa Sul-Americana. No outro domingo (24), vai até o Rio de Janeiro para enfrentar o Vasco, em São Januário.

O Vitória volta a campo na quinta-feira (20), em Salvador, diante do ABC, pelo primeiro jogo semifinal da Copa do Nordeste. Depois, no sábado (23), recebe o Internacional, também no Barradão, pela 17ª rodada do Brasileirão.

FICHA TÉCNICA

RED BULL BRAGANTINO 2 X 0 VITÓRIA

RED BULL BRAGANTINO - Tiago Volpi; SantAnna, Pedro Henrique, Gustavo Marques e Juninho Capixaba; Gabriel (Alix Vinícius), Gustavinho (Eric Ramires) e Lucas Barbosa; Herrera (Fernando), Isidro Pitta (Rodriguinho) e Henry Mosquera (Eduardo Sasha). Técnico: Vagner Mancini.

VITÓRIA - Lucas Arcanjo; Edenílson (Claudinho), Caíque, Cacá e Jamerson; Baralhas, Emmanuel Martínez e Zé Vitor (Lucas Silva); Erick (Tarzia), Renê (Renzo López) e Matheuzinho (Fabri). Técnico: Jair Ventura.

GOLS - Tiago Volpi (pênalti), aos 40 minutos do primeiro tempo; Lucas Barbosa, aos 54 do segundo.

CARTÕES AMARELOS - Juninho Capixaba, SantAnna, Henry Mosquera e Pedro Henrique (Bragantino); Jamerson e Zé Vitor (Vitória).

ÁRBITRO - Wagner do Nascimento Magalhães (RJ).

RENDA - R$ 47.280,00.

PÚBLICO - 1.793 torcedores.

LOCAL - Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP).