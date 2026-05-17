Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Tiago Volpi faz 18ª de pênalti na carreira e Red Bull Bragantino supera Vitória no Brasileirão

Estadão Conteúdo

Com um gol do goleiro Tiago Volpi, cobrando pênalti, e outro de Lucas Barbosa, nos acréscimos, o Red Bull Bragantino ganhou por 2 a 0 do Vitória, neste domingo, no estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP), pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Este foi o 18º gol de Tiago Volpi na carreira, o primeiro pelo time do interior paulista. Nos últimos minutos de jogo, o time paulista ainda perdeu um pênalti, cobrado por Eduardo Sasha e defendido por Lucas Arcanjo.

Aos 34 anos, o catarinense Tiago Volpi já defendeu clubes como São Paulo e Grêmio, mas também já atuou no México, defendendo o Querétano e depois o Toluca, onde começou a bater pênaltis e marcou 15 gols. Ele anotou mais dois pelo Grêmio e agora um pelo Bragantino. Rogério Ceni, atual técnico do Bahia, é o goleiro recordista mundial: fez 69 gols de pênaltis.

Esta vitória foi importante para o Red Bull Bragantino, que vinha de derrota por 2 a 0 para o Santos e de eliminação na Copa do Brasil para o Mirassol. Agora, soma 23 pontos e ocupa a sexta posição. A diferença para o Vitória não é tão grande, porém, deixa o time baiano com 19, em 14º lugar.

O Vitória vinha de uma grande conquista na Copa do Brasil ao eliminar o Flamengo e ir para as oitavas de final. Além disso está nas semifinais da Copa do Nordeste após eliminar o Ceará. No Brasileirão não perdia há quatro rodadas, porém, continua sem vencer como visitante.

No primeiro tempo só deu Bragantino, que a pedido do técnico Vagner Mancini forçou as finalizações, mesmo de longa distância. Desta forma, já tinha acertado a trave com Juninho Capixaba e assustado em chutes de Gustavo Marques e Isidro Pitta, defendidos pelo goleiro Lucas Arcanjo.

Mas o gol saiu somente num pênalti apontado pelo VAR, quando a bola bateu no braço de Zé Vitor após uma dividida no alto com Pedro Henrique. O lance foi muito contestado pelos baianos. Na cobrança, com tranquilidade, Volpi converteu, aos 40 minutos, com um chute seco no lado direito do goleiro adversário.

Se não tinha levado nenhum perigo a Tiago Volpi no primeiro tempo, na parte final o Vitória voltou com mais intensidade mesmo debaixo de chuva. Mas ao sair mais ao ataque, cedeu espaços para os contra-ataques perigosos do Bragantino, que teve duas boas chances para ampliar o placar.

Depois da pressão inicial, o Bragantino soube administrar bem a vantagem, mas, de novo, mostrou dificuldades para marcar mais gols. Aos 43 minutos ainda perdeu um pênalti cometido por Caíque em cima de Gustavinho. O atacante Eduardo Sasha cobrou e Lucas Arcanjo defendeu.

A torcida, antes disso, tinha gritado o nome de Tiago Volpi, que obedeceu ao técnico Vagner Mancini e não foi para a cobrança. A ideia era 'dar moral' para Sasha, que já tinha perdido uma penalidade diante do River Plate, recentemente, na derrota por 1 a 0.

Mas, nos acréscimos, saiu o segundo gol do time da casa. Fernando puxou o contra-ataque pelo lado esquerdo e cruzou para o outro lado, para o complemento de Lucas Barbosa: 2 a 0, aos 54 minutos.

No meio de semana, o Red Bull Bragantino enfrenta o River Plate, na Argentina, pela quinta rodada do Grupo H da Copa Sul-Americana. No outro domingo (24), vai até o Rio de Janeiro para enfrentar o Vasco, em São Januário.

O Vitória volta a campo na quinta-feira (20), em Salvador, diante do ABC, pelo primeiro jogo semifinal da Copa do Nordeste. Depois, no sábado (23), recebe o Internacional, também no Barradão, pela 17ª rodada do Brasileirão.

FICHA TÉCNICA

RED BULL BRAGANTINO 2 X 0 VITÓRIA

RED BULL BRAGANTINO - Tiago Volpi; SantAnna, Pedro Henrique, Gustavo Marques e Juninho Capixaba; Gabriel (Alix Vinícius), Gustavinho (Eric Ramires) e Lucas Barbosa; Herrera (Fernando), Isidro Pitta (Rodriguinho) e Henry Mosquera (Eduardo Sasha). Técnico: Vagner Mancini.

VITÓRIA - Lucas Arcanjo; Edenílson (Claudinho), Caíque, Cacá e Jamerson; Baralhas, Emmanuel Martínez e Zé Vitor (Lucas Silva); Erick (Tarzia), Renê (Renzo López) e Matheuzinho (Fabri). Técnico: Jair Ventura.

GOLS - Tiago Volpi (pênalti), aos 40 minutos do primeiro tempo; Lucas Barbosa, aos 54 do segundo.

CARTÕES AMARELOS - Juninho Capixaba, SantAnna, Henry Mosquera e Pedro Henrique (Bragantino); Jamerson e Zé Vitor (Vitória).

ÁRBITRO - Wagner do Nascimento Magalhães (RJ).

RENDA - R$ 47.280,00.

PÚBLICO - 1.793 torcedores.

LOCAL - Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP).

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Brasileirão

Red Bull Bragantino

Vitória
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

futebol

Após derrota do Paysandu na Série C, Júnior Rocha reclama da arbitragem: 'Nível muito baixo'

Time bicolor teve um jogador expulso na partida contra o Caxias neste domingo (17), em que perdeu por 2 a 0.

17.05.26 19h35

futebol

Caxias x Paysandu: Papão joga mal, tem expulsão polêmica e perde a primeira na Série C

O time bicolor não teve uma boa atuação e ainda sofreu com a expulsão de Kleiton Pego na segunda etapa, em uma decisão confusa da arbitragem.

17.05.26 18h05

futebol

Brasileirão: Remo visita a Chapecoense-SC em duelo direto contra o rebaixamento

Partida, válida pela 16ª rodada da Série A, ocorre neste domingo (17), na Arena Condá

17.05.26 9h00

Corrida do Sal

Pesquisa aponta 'boom' na procura pela pratica da corrida de rua nos últimos anos

Em meio a rotina, grupos de Belém vivem a expectativa pela disputa da 17ª edição da Corrida do Sal em julho.

17.05.26 8h00

MAIS LIDAS EM ESPORTES

triunfo azulino

Remo vence Chapecoense fora de casa, em jogo de cinco gols pela Série A

Leão Azul marcou com Yago Pikachu, Jajá e contou com gol contra no fim para garantir vitória na Arena Condá

17.05.26 20h33

futebol

Caxias x Paysandu: Papão joga mal, tem expulsão polêmica e perde a primeira na Série C

O time bicolor não teve uma boa atuação e ainda sofreu com a expulsão de Kleiton Pego na segunda etapa, em uma decisão confusa da arbitragem.

17.05.26 18h05

CAMPEONATO BRASILEIRO

Athletico-PR x Flamengo: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (17/05) pela Série A do Brasileirão

Athletico-PR e Flamengo jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo

17.05.26 18h30

SÉRIE A

Santos x Coritiba: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (17/05) pelo Brasileirão

Santos e Coritiba se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro neste domingo; veja onde assistir ao vivo e as prováveis formações

17.05.26 10h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda